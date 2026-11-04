Генеральный директор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Имею честь выразить Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления, пожелания постоянного мира, благополучия и процветания по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Этот важный праздник отражает твердость, единство и решимость народа Азербайджана, олицетворяя в то же время ценность мира, а также стремление людей к стабильности, безопасности и процветающему будущему. Пусть дух этого дня продолжают вдохновлять Азербайджан и его народ на новые достижения!

Мне было очень приятно принять участие в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу – авторитетной международной платформе, содействующей взаимопониманию и наводящей мосты между культурами и цивилизациями. Для меня было особой честью быть принятым Вашим превосходительством в Баку. Эта встреча предоставила нам возможность провести ценный обмен мнениями об общих приоритетах и дальнейшем укреплении сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджанской Республикой.

С удовлетворением отмечаем высокий уровень искренних и конструктивных отношений, сложившихся между ИСЕСКО и Азербайджанской Республикой. Это находит свое отражение в устойчивом сотрудничестве в продвижении возможностей образования, сохранении культурного наследия, а также развитии диалога между народами и цивилизациями. Убежден, что это партнерство будет и впредь последовательно углубляться, расширяя сферу своего охвата и открывая новые возможности для реализации совместных инициатив, направленных на служение интересам государств-членов и внесение весомого вклада в построение более мирного и гармоничного мира.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение, еще раз желаю дружественному народу Азербайджана постоянного мира, благополучия и процветания".