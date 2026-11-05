КСИР заявил о перехвате двух американских беспилотников и инцидентах с танкерами

БАКУ /Trend/ - Минувшей ночью в Ормузском проливе два крупных нефтяных танкера и одно буксирное судно, пытавшиеся пройти по запрещенному маршруту, столкнулись с морскими минами, в результате чего на судах возникли пожары.

Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Согласно сообщению КСИР, минувшей ночью в Ормузском проливе произошли два инцидента.

В первом случае крупный нефтяной танкер попытался пройти по запрещенному маршруту в Ормузском проливе, однако наткнулся на морскую мину, после чего на судне возник пожар. В результате танкер прекратил движение.

Еще один крупный нефтяной танкер также попытался пройти через Ормузский пролив по запрещенному маршруту, однако наткнулся на морскую мину и остановился. Кроме того, пожар возник на буксирном судне, прибывшем для тушения возгорания на нефтяном танкере.

"В то же время Военно-морские силы КСИР перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Lucas, принадлежащих США, принудительно посадили их и захватили в качестве трофеев", - говорится в сообщении.

Напомним, очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что они стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.