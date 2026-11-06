В Иране полностью выплачены средства производителям за закупленную пшеницу

БАКУ /Trend/ - В Иране производителям пшеницы в целом выплатили около 4,05 квадриллиона риалов (примерно 2,14 миллиарда долларов).

Как сообщает "Банк Кешаварзи" Ирана, 5 ноября за пшеницу, закупленную в стране на гарантированной основе, было выплачено 170 триллионов риалов (примерно 89,9 миллиона долларов). Таким образом, по состоянию на 5 ноября полностью произведены выплаты за пшеницу, закупленную у производителей на гарантированной основе с начала текущего иранского года.

За указанный период в Иране у производителей на гарантированной основе закупили в общей сложности 8,455 миллиона тонн пшеницы по цене 480 тысяч риалов (примерно 0,25 доллара) за 1 килограмм.

Банк сообщает, что в процессе выплаты средств производителям пшеницы активно использовалась электронная инфраструктура. После получения Организацией по целевому управлению субсидиями данных о закупках пшеницы на гарантированной основе в стране необходимые процедуры осуществлялись в максимально короткие сроки.

В банке отмечают, что полная выплата средств производителям пшеницы является не только исполнением финансовых обязательств перед представителями производственного сектора, но и важным шагом в поддержке производителей, укреплении производства и устойчивости обеспечения страны пшеницей.

Как следует из анализа Trend на основе данных министерства сельского хозяйства Ирана, производство пшеницы в стране в прошлом сельскохозяйственном году (23 сентября 2025 года – 22 сентября 2026 года) составило 14 миллионов тонн. По сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом (22 сентября 2024 года – 22 сентября 2025 года) производство пшеницы увеличилось на 27%. В предыдущем сельскохозяйственном году этот показатель составлял 11 миллионов тонн.