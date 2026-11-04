В Азербайджане на агросферу, ЖКХ и охрану окружающей среды выделят более 2 млрд манатов

БАКУ/Trend/ - В 2027 году из государственного бюджета Азербайджана на расходы в сфере сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды в общей сложности предусматривается выделить 2 миллиарда 153,3 миллиона манатов.

Об этом говорится в проекте бюджетного пакета на 2027 год.

Согласно документу, предусмотренные средства на 176,5 миллиона манатов, или на 8,9 процента превышают показатель 2026 года, а по сравнению с исполнением 2025 года — больше на 335,8 миллиона манатов, или на 18,5 процента.

Средства, выделяемые на сельское хозяйство, приблизятся к 1,4 миллиарда манатов

В государственном бюджете на 2027 год по разделу сельского хозяйства предусмотрены средства в размере 1 миллиарда 379,5 миллиона манатов. Это на 153 миллиона манатов, или на 12,5 процента больше по сравнению с 2026 годом, а по сравнению с исполнением 2025 года — на 258,6 миллиона манатов, или на 23,1 процента больше. Из выделяемых средств 477 миллионов манатов будут направлены на совершенствование управления водным хозяйством, обеспечение фермеров поливной водой и улучшение мелиоративного состояния земель.

За счет этих средств в целях развития сельского хозяйства предусматривается вовлечение новых земельных участков в посевной оборот, расширение орошаемых площадей, содержание ирригационных субартезианских скважин и финансирование других мелиоративных мероприятий. Кроме того, на целевые сельскохозяйственные мероприятия прогнозируется выделение 800,9 миллиона манатов. Это на 247,4 миллиона манатов, или на 44,7 процента больше по сравнению с 2026 годом. На финансирование мероприятий по продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике предусмотрены средства в размере 522,6 миллиона манатов.

Эти средства будут использованы в основном для предоставления фермерам различных видов субсидий, компенсации части расходов на приобретение средств сельскохозяйственного производства, увеличения объема производства и урожайности, а также поддержки финансовых возможностей сельхозпроизводителей. Так, будет обеспечено финансирование субсидий на посевы, садоводство, продукцию, семена и сертификацию в сфере растениеводства, а в сфере животноводства — субсидий на содержание скота, организацию племенного дела, производство животноводческой продукции.

В то же время предусматривается финансирование процентов по краткосрочным кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства, и предоставление фермерам льгот за счет государственного бюджета при приобретении сельскохозяйственной техники, ирригационных систем и племенного скота. На проведение мероприятий по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей будет выделено 30,4 миллиона манатов.

Эти средства в соответствии с указом Президента от 19 июля 2022 года будут направлены на снижение зависимости от импортируемой пшеницы и стимулирование местного производства.

Средства будут выделены и на ветеринарные и фитосанитарные мероприятия

В бюджете следующего года на ветеринарные мероприятия предусмотрено 53,3 миллиона манатов. Это на 8,4 миллиона манатов, или на 18,6 процента больше по сравнению с 2026 годом. Из данных средств 23 миллиона манатов будут направлены на оказание ветеринарных услуг, а 18,2 миллиона манатов — на закупку, хранение и транспортировку вакцин, лекарственных препаратов и ветеринарных принадлежностей.

Кроме того, прогнозируется выделение 500 тысяч манатов на возмещение материального ущерба юридическим и физическим лицам, пострадавшим от особо опасных заболеваний животных, 9,7 миллиона манатов — на создание системы идентификации животных и электронного учета, а 1,9 миллиона манатов — на проведение лабораторной диагностики особо опасных заболеваний. В сфере защиты растений на проведение мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями предусмотрено 5,7 миллиона манатов, а на проведение агрохимических анализов, выдачу агрохимических паспортов и финансирование мероприятий по семенному контролю — 7,8 миллиона манатов. Ожидается, что внебюджетные расходы организаций, финансируемых из раздела сельскохозяйственных расходов, составят 2,9 миллиона манатов.

На охрану окружающей среды будет направлено 438,6 миллиона манатов

В государственном бюджете на 2027 год на охрану окружающей среды и природы, сохранение биологического разнообразия, землеустройство, гидрометеорологию, лесное хозяйство, очистку территорий, сбор и очистку сточных вод, а также на другие подобные услуги спрогнозированы средства в размере 438,6 миллиона манатов. Это на 22,8 миллиона манатов, или на 5,5 процента больше по сравнению с 2026 годом, а по сравнению с исполнением 2025 года — на 64,5 миллиона манатов, или на 17,2 процента больше. Из выделяемых средств 275,3 миллиона манатов будут направлены на мероприятия по очистке территорий, сбору и очистке сточных вод, 15,1 миллиона манатов — на землеустроительные мероприятия, 21,3 миллиона манатов — на лесное хозяйство, 10,4 миллиона манатов — на гидрометеорологические мероприятия, 10,7 миллиона манатов — на сохранение биоразнообразия, 600 тысяч манатов — на охрану окружающей среды и природы. На финансирование иных услуг в сфере охраны окружающей среды предусмотрено 105,3 миллиона манатов.

Наряду с этим, на проведение работ по санитарной очистке, благоустройству, ремонту и реконструкции на проспектах, улицах, площадях, в парках, аллеях и на других общественных территориях в городах, районах и поселках будет выделено 242,8 миллиона манатов. В целях обезвреживания твердых бытовых отходов также прогнозируется предоставление субсидии Открытому акционерному обществу «Темиз Шехер» в размере 17,5 миллиона манатов.

На жилищно-коммунальное хозяйство будет выделено 335,2 миллиона манатов

В государственном бюджете на 2027 год на расходы жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены средства в размере 335,2 миллиона манатов. Из этой суммы 132,5 миллиона манатов, или 39,5 процента будут направлены на коммунальное хозяйство, 60 миллионов манатов, или 17,9 процента, — на жилищное хозяйство, 15,7 миллиона манатов, или 4,7 процента — на водное хозяйство, 6,3 миллиона манатов, или 1,9 процента — на лифтовое хозяйство, а 120,7 миллиона манатов, или 36 процентов — на иные расходы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.

Для покрытия убытков, возникающих в результате того, что тариф на реализацию услуг теплоснабжения ниже себестоимости продукции, Открытому акционерному обществу «Азеристиликтеджхизат» предусматривается выделить субсидию в размере 33,8 миллиона манатов. Кроме того, на капитальный ремонт находящихся на государственном балансе жилых зданий, в том числе кровельных покрытий, фасадов и лестничных клеток, спрогнозированы средства в размере 60 миллионов манатов. На освещение городов, районов и поселков будет выделено 40,6 миллиона манатов, на закладку, содержание зеленых насаждений и ландшафтные работы — 47,1 миллиона манатов, на деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства — 37,7 миллиона манатов, а на содержание лифтового хозяйства — 6,3 миллиона манатов.

Таким образом, в проекте бюджета на 2027 год на поддержку сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, защиту экологической среды, управление отходами, обновление городской инфраструктуры и финансирование коммунальных услуг в общей сложности предусмотрены средства в размере 2 миллиардов 153,3 миллиона манатов.