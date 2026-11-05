KTZ Express организовала по ТМТМ перевозку из Казахстана в Мексику через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - "Дочка" национальной компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) - KTZ Express организовала контейнерную перевозку полимерной продукции из Алматы в порт Веракрус - один из важных морских узлов на побережье Мексиканского залива, сообщает КТЖ.

Перевозка организована с использованием инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Согласно инфографике КТЖ, маршрут проходит через порт Алят в Азербайджане.

"KTZ Express обеспечила организацию перевозки груза из Алматы до грузинского порта Поти, включая транспортировку через Каспийское море. Дальнейшая перевозка в направлении мексиканского порта Веракрус осуществляется судоходной компанией Maersk. Таким образом, логистическая цепочка объединяет возможности Транскаспийского маршрута и международной морской транспортной сети партнеров KTZ Express", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что развитие экспортных поставок отражает интерес к казахстанским товарам за пределами традиционных рынков сбыта. Благодаря использованию инфраструктуры ТМТМ казахстанские грузоотправители получили возможность осуществлять поставки в США, Великобританию и страны Европейского союза.

"Отправка в Мексику дополняет географию международных перевозок компании, охватывающую в том числе направления в Латинскую Америку", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

KTZ Express - один из крупнейших логистических операторов Казахстана и Евразийского региона. Компания специализируется на мультимодальных перевозках и международной доставке грузов, объединяя железнодорожные, автомобильные, морские и складские сегменты в единую интегрированную логистическую систему. Деятельность KTZ Express охватывает ключевые рынки Китая, Центральной Азии, Европы, Турции и Ближнего Востока. Инфраструктура компании включает железнодорожные терминалы, складские комплексы, морские порты и цифровые логистические платформы.