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Обсуждено сотрудничество в сфере цифрового развития между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)

Экономика Новость 5 ноября 2026 19:57 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество в сфере цифрового развития между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)
Фото: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
Алямда Насиб
Алямда Насиб
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов встретился с заместителем министра внутренних дел Греции Параскеви Хараламбоянни.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта, в ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества между странами в сфере цифрового развития.

С. Асадов рассказал о работе, проводимой в Азербайджане по развитию цифровизации и инновационной экосистемы. Он отметил, что такие ключевые цифровые инициативы, как «mygov», «Digital Bridge», «Digital Login» и SİMA, обеспечивают интеграцию государственных услуг в единую электронную систему, оперативный обмен данными и удобство получения гражданами государственных услуг.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам цифровой трансформации, модернизации государственного управления и перспектив расширения двустороннего сотрудничества в этих областях.

Обсуждено сотрудничество в сфере цифрового развития между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере цифрового развития между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере цифрового развития между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере цифрового развития между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере цифрового развития между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере цифрового развития между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)

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