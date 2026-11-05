В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, расположенном в исторической части Баку – Ичеришехер, в рамках Art Weekend состоялась иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" режиссёра-постановщика Константина Солдатова, сообщает корреспондент Trend.

Проект пригласил зрителей в необычное путешествие по дому, где жил и работал народный писатель Азербайджана Максуд Ибрагимбеков. Его творчество неразрывно связано с Баку, его историей, людьми и неповторимой атмосферой старого города.

Особенность постановки заключалась в необычном формате: здесь не было привычной сцены и зрительного зала. Сам дом становился главным пространством действия, а каждый посетитель – непосредственным участником происходящего. Архитектура, интерьеры и предметы обстановки превращались в элементы своеобразной драматургии, а звуковое сопровождение служило проводником в мир воспоминаний и литературных образов.

В наушниках посетителей оживали многоголосые звуки Баку: дыхание Каспия, порывы хазри, крики чаек и шелест листвы. Постепенно к ним присоединялись шаги по каменным мостовым Ичеришехер, скрип лестницы, шелест рукописей. Возникал голос писателя, а герои его произведений постепенно обретали собственное звучание на разных языках мира.

С помощью световых решений, видеопроекций и видеоарта знакомые комнаты и предметы наполнялись новыми смыслами, соединяя прошлое и настоящее, реальность и воображение.

Маршрут по комнатам и веранде дома объединял три тематических измерения: силу природы, заботу и экологию души. Постановка предлагала задуматься о хрупкой взаимосвязи человека и окружающего мира, об ответственности за сохранение природного и культурного наследия.

"Наш дом" стал не просто путешествием по пространству, связанному с жизнью и творчеством Максуда Ибрагимбекова, а размышлением о памяти, родном городе, литературе, человеческих чувствах и связи поколений. Проект предлагал не столько наблюдать за происходящим, сколько внимательно вслушиваться в окружающий мир – в голос города, дыхание природы и истории, которые продолжали жить в стенах дома.

В этой постановке дом представал чем-то большим, чем просто стены и комнаты. Он превращался в живое пространство памяти, где звуки, образы и человеческие истории обретали новое звучание, а каждый посетитель становился частью особого диалога между прошлым и настоящим.

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