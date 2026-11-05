В Баку проходит Саммит ООН по инновациям в госуправлении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 ноября в Баку, во дворце «Гюлистан» начал работу международный саммит на тему «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» (UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions), организованный совместно Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает корреспондент Trend, Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международного саммита. Обращение зачитал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехдиев.

В рамках саммита обсуждаются такие важные темы, как инновации в сфере государственного управления, трансформация государственного сектора, проводимые в Азербайджане реформы по применению многовекторных подходов для оказания государственных услуг с использованием инновационных подходов и принципов интегрированного обслуживания, а также сотрудничество по направлениям Юг-Юг, Север-Юг и трехстороннее взаимодействие в этой области.

В мероприятии принимают участие министры и высокопоставленные официальные лица из более чем 100 стран, руководящие лица международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.

Выступая на мероприятии, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа заявил, что Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам высоко оценивает постоянный вклад Азербайджана в укрепление потенциала правительств развивающихся стран, в частности в реализацию проекта по предоставлению государственных услуг по принципу "одного окна" на основе модели "ASAN xidmət".

Он отметил, что взаимосвязанные кризисы - от климатических потрясений и демографических изменений до экономической нестабильности и стремительного технологического развития - ставят государственные институты перед серьезными испытаниями.

"Граждане во всем мире предъявляют все более высокие требования в условиях растущей сложности задач и ограниченности ресурсов. Они ожидают, что представляющие их институты будут подотчетными, эффективными и заслуживающими доверия, а правительства будут не только решать возникающие кризисы, но и активно прогнозировать будущие риски и возможности.

Доклад ООН о целях в области устойчивого развития за 2026 год показывает, что достижение целей Повестки дня на период до 2030 года требует ускоренных действий во всех секторах. Предстоящий в 2027 году Саммит по ЦУР станет решающим моментом для каждого из нас, чтобы оценить достигнутые результаты, преодолеть препятствия и масштабировать успешные практики", - заявил он.

По его словам, государственные услуги занимают центральное место в реализации Целей устойчивого развития.

"Именно в сфере государственных услуг политические решения воплощаются в конкретные действия, влияющие на повседневную жизнь людей. Служба "ASAN xidmət" Азербайджана является одним из ключевых примеров этой деятельности и трансформации. Уделяя приоритетное внимание качеству услуг, доступности и инновациям, модель "ASAN" позволила по-новому определить подходы правительств к укреплению доверия и удовлетворению потребностей граждан.

Международное сообщество признало этот успех. В 2015 году в рамках вручения Премии ООН за государственную службу, а также в 2019 году, когда в Баку проходил Форум ООН по государственной службе, Азербайджан получил Специальную премию ООН за продвижение государственных услуг посредством внедрения цифрового правительства", - добавил Ли Цзюньхуа.

Министр по вопросам развития информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан Шаза Фатима Хаваджа отметила, что Центр ASAN xidmət, действующий в столице Пакистана Исламабаде на основе опыта Азербайджана, значительно упростил жизнь граждан страны.

По ее словам, центр, открытый премьер-министром Пакистана в январе текущего года, на первоначальном этапе предоставлял 64 услуги 12 государственными учреждениями. К настоящему времени его услугами воспользовались более 171 тысячи граждан.

"Партнерство с Азербайджаном в области проектирования, программного обеспечения и предоставления услуг сыграло ключевую роль в реализации проекта. Координация процессов приема документов и принятия решений 12 государственными учреждениями полностью изменила подход правительства к предоставлению услуг, ориентированных на граждан. Опыт, которым поделился Азербайджан, имеет для нас особую ценность", - подчеркнула она.

Руководитель отдела управления программами и укрепления потенциала Подразделения государственных институтов и цифрового правительства Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) Адриана Альберти заявила, что рост неравенства, неэффективность управления и социально-экономическое давление еще больше ослабили доверие к общественным институтам.

По ее словам, институты, созданные в XX веке, сталкиваются с вызовами XXI века, обусловленными скоростью изменений, их масштабами и взаимосвязанностью.

"Смещение центров власти, продолжающиеся и возникающие конфликты ослабляют доверие к институтам, а также их способность решительно реагировать на несколько взаимосвязанных кризисов.

Это происходит в то время, когда мы больше всего нуждаемся в решительных коллективных действиях для борьбы с пандемиями, решения проблем, связанных с демографическими изменениями, искоренения бедности и обеспечения достойной жизни для всех", - добавила представитель ООН.

По ее словам, молодежь и женщины недостаточно представлены в общественных институтах и по-прежнему в основном остаются в стороне от наиболее влиятельных должностей, связанных с принятием решений.

"Для достижения Целей устойчивого развития крайне необходимы скоординированные действия органов местного самоуправления и негосударственных субъектов.

По прогнозам экспертов, если нынешний курс не изменится, мир может столкнуться с раздробленной реальностью, в которой общественное доверие будет ослабевать", - заявила она.

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