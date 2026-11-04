Производство "зеленой" энергии в Азербайджане достигнет 4,4 млрд киловатт-часов

БАКУ/Trend/ - Согласно прогнозам, производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в Азербайджане в 2030 году составит 4 миллиарда 408,6 миллиона киловатт-часов. Это на 1 миллиард 399,3 миллиона киловатт-часов, или примерно на 46,5% больше прогнозного показателя на 2027 год.

Об этом говорится в среднесрочных макроэкономических прогнозах, представленных в проекте пакета бюджетных документов на 2027 год.

Согласно документу, в ближайшие годы предусматривается ускорение "зеленого" перехода в энергетическом секторе Азербайджана, увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, создание новых генерирующих мощностей и приведение инфраструктуры электросетей в соответствие с современными стандартами.

Согласно прогнозам, объем производства электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в 2027 году составит 3 миллиарда 9,3 миллиона киловатт-часов. Ожидается, что в 2028 году этот показатель увеличится до 4 миллиардов 384,6 миллиона киловатт-часов, в 2029 году составит 4 миллиарда 414,3 миллиона киловатт-часов, а в 2030 году — 4 миллиарда 408,6 миллиона киловатт-часов.

Таким образом, основной рост производства ветровой и солнечной энергии, как ожидается, будет зафиксирован в 2028 году, а в последующие годы объем производства останется на уровне около 4,4 миллиарда киловатт-часов.

Производство электроэнергии на тепловых электростанциях также увеличится

В проекте пакета бюджетных документов представлены также показатели производства электроэнергии из традиционных источников.

Так, согласно прогнозам, объем производства электроэнергии на тепловых электростанциях в 2027 году составит 21 миллиард 957,6 миллиона киловатт-часов.

Ожидается, что в 2028 году этот показатель достигнет 22 миллиардов 209,6 миллиона киловатт-часов, в 2029 году — 23 миллиардов 188,7 миллиона киловатт-часов, а в 2030 году — 24 миллиардов 283,5 миллиона киловатт-часов.

Таким образом, в 2030 году производство электроэнергии на тепловых электростанциях увеличится на 2 миллиарда 325,9 миллиона киловатт-часов, или примерно на 10,6% по сравнению с 2027 годом.

В то же время прогнозируется сокращение объема газа, используемого на тепловых электростанциях. Ожидается, что потребление газа для этих целей составит 2 миллиарда 411,6 миллиона кубометров в 2027 году, 2 миллиарда 83,6 миллиона кубометров в 2028 году, 1 миллиард 845 миллионов кубометров в 2029 году и 1 миллиард 572,8 миллиона кубометров в 2030 году.

Таким образом, в 2027–2030 годах объем газа, используемого на тепловых электростанциях, сократится на 838,8 миллиона кубометров, или примерно на 34,8%.

Экспорт «зеленой энергии» будет расширен

В проекте подчеркивается, что в рамках ускорения "зеленого" перехода в энергетическом секторе основными направлениями станут увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, создание новых генерирующих мощностей и модернизация сетевой инфраструктуры.

Кроме того, предусматривается создание зон и коридоров "зеленой" энергии, а также расширение экспорта возобновляемых энергетических ресурсов Азербайджана на международные рынки.