Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа — Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - 8 Ноября — день, воплощающий национальную волю азербайджанского народа, силу армии и приверженность государства своим стратегическим целям.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, освобождение города Шуша 8 ноября 2020 года в ходе Отечественной войны стало закономерным результатом многолетней работы по государственному строительству, военных реформ, последовательной дипломатической деятельности и единства народа и армии. "Значение 8 Ноября связано с целым этапом современной истории Азербайджана. Страна, преодолевшая тяжёлые политические, экономические и военные проблемы, с которыми столкнулась в первые годы независимости, со временем превратилась в одно из сильнейших государств региона. В основе этого пути лежит стратегия государственного строительства великого лидера Гейдара Алиева, а на последующем этапе — политика развития и укрепления государства, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал политолог.

Он отметил, что истоки сегодняшних успехов Азербайджана следует искать в процессе государственного строительства, начавшемся в первые годы независимости. «В начале 1990-х годов Азербайджан находился в крайне тяжелом положении. В результате военной агрессии Армении 20% наших территорий были оккупированы, сотни тысяч наших соотечественников были вынуждены покинуть родные края. В стране наблюдались политическая нестабильность и экономический спад, существовали серьёзные проблемы в системе обороны. В таких условиях главной задачей стало сохранение независимости государства и обеспечение его дальнейшего развития. После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане были предприняты важные шаги по восстановлению политической стабильности и укреплению государственных институтов.

Были созданы необходимые условия для формирования экономического и политического потенциала страны, расширения международных связей и создания национальной армии. Определённые в те годы направления развития заложили основу будущей мощи Азербайджана. После избрания Ильхама Алиева на пост Президента в 2003 году эта стратегия вступила в новый этап. Диверсификация экономики, развитие энергетического сектора, расширение транспортной инфраструктуры и реализация социальных проектов стали основными направлениями государственной политики. Эффективное управление нефтяными доходами увеличило финансовые возможности страны. Эти ресурсы направлялись на укрепление обороноспособности, приобретение современного вооружения, модернизацию военной инфраструктуры и подготовку профессиональных военных кадров. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена и страна мобилизует все свои возможности для достижения этой цели. Эта позиция определяла основное направление долгосрочной стратегии государства», — сказал политолог.

А. Гараев отметил, что параллельно с наращиванием военного потенциала укреплялись и международные позиции Азербайджана. «Во внешней политике Азербайджан проводил сбалансированный и прагматичный курс, развивая сотрудничество с различными центрами силы. Стратегическое партнёрство с Турцией, энергетическое и экономическое сотрудничество со странами Европы, отношения с Россией и другими соседними государствами расширили региональные и международные возможности страны. Азербайджан активно участвовал в деятельности ООН, Движения неприсоединения, Совета Европы и других международных организаций и площадок, доводя до сведения мировой общественности последствия оккупационной политики Армении. Резолюции Совета Безопасности ООН и фундаментальные принципы международного права поддерживали территориальную целостность Азербайджана. На протяжении многих лет Баку продолжал дипломатическую борьбу, формируя правовую и международную основу для будущих политических решений», — подчеркнул он.

По мнению политолога, Отечественная война 2020 года продемонстрировала результаты политики, которую Азербайджан проводил на протяжении многих лет. «После очередных военных провокаций вооружённых сил Армении 27 сентября 2020 года азербайджанская армия начала контрнаступательные операции. В ходе 44-дневной войны наши Вооружённые силы продемонстрировали высокую боеготовность, умение использовать современные технологии и профессионализм. Операции азербайджанской армии продемонстрировали преимущества современной тактики ведения войны. Применение беспилотных летательных аппаратов, координация разведывательных и ударных возможностей, оперативное взаимодействие между подразделениями нанесли серьёзный удар по оборонительной системе противника. Героизм наших солдат и офицеров, поддержка армии со стороны народа и решительная позиция Верховного главнокомандующего стали основными факторами победы", - сказал он.

Говоря об освобождение города Шуша, А. Гараев отметил, что сложное географическое расположение города в горной местности делало эту задачу особенно непростой. "Благодаря мужеству и профессионализму азербайджанских военнослужащих Шуша была освобождена от вражеской оккупации. Эта новость вызвала по всей стране огромную радость и чувство гордости. Историческое обращение Президента Ильхама Алиева, в котором он объявил об освобождении города, заняло особое место в памяти народа. 10 ноября 2020 года с подписанием Трёхстороннего заявления война завершилась. Азербайджан добился исторического успеха на пути восстановления своей территориальной целостности», — сказал политолог.

Он отметил, что важный вклад в достижение победы внесли также сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. «В период Отечественной войны они сыграли важную роль в предотвращении диверсионно-подрывной деятельности противника, обеспечении информационной и кибербезопасности, а также предоставлении азербайджанской армии оперативной и контрразведывательной информации. Их заслуги получили высокую оценку со стороны государства: согласно официальной информации СГБ, за проявленное мужество в период военных операций и в ходе последующих мероприятий 7 сотрудников Службы были награждены орденом „Зафар“, ещё 14 сотрудников — орденом „Карабах“, многие другие сотрудники также удостоены различных орденов и медалей», — сообщил он.

Политолог добавил, что в последующий период перед Азербайджаном стояли новые задачи, связанные с полным восстановлением суверенитета и развитием освобождённых территорий. «Наличие сепаратистских сил в Карабахе и пребывание армянских вооружённых формирований на территории Азербайджана продолжали оставлять вопросы безопасности в повестке дня. 19 сентября 2023 года азербайджанская армия начала локальные антитеррористические мероприятия. В результате операции, продолжавшейся менее суток, сепаратистские вооружённые формирования были разоружены, а 20 сентября была достигнута договорённость об их сдаче. Таким образом, государственный суверенитет был полностью восстановлен на всей территории Азербайджана. Главари сепаратистского режима были задержаны и привлечены к ответственности. Эти события стали важным этапом в современной истории азербайджанской государственности. Страна обеспечила восстановление конституционного строя на своей суверенной территории. Военная победа, одержанная в 2020 году, в 2023 году получила завершение в виде полного восстановления суверенитета», — подчеркнул он.

По словам А. Гараева, одним из основных направлений государственной политики стало восстановление освобождённых территорий и обеспечение возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. «Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительные и строительные работы. Строятся новые автомобильные дороги, аэропорты, энергетическая инфраструктура, жилые комплексы, школы и медицинские учреждения. В рамках программы „Великое возвращение“ обеспечивается поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома. Работы, проводимые в Шуше, Физули, Зангилане, Джебраиле, Лачине и Агдаме, являются составной частью долгосрочных планов развития государства. Современные принципы градостроительства, альтернативные источники энергии и решения в области интеллектуальной инфраструктуры повышают будущий экономический потенциал этих территорий. Карабах и Восточный Зангезур также занимают важное место в повестке Азербайджана в области "зелёной" энергетики. Вместе с тем Баку продвигает региональную повестку мира и сотрудничества. Азербайджан ведёт переговоры с Арменией на основе конкретных принципов с целью нормализации отношений и обеспечения долгосрочного мира. Согласно позиции Азербайджана, прочный мир должен строиться на уважении суверенитета государств, их территориальной целостности и неприкосновенности международных границ», — отметил он.

Политолог также оценил встречу с участием лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшуюся в августе 2025 года в Вашингтоне, как важное событие с точки зрения будущего развития региона. «Договорённости, достигнутые в Вашингтоне, создали новые возможности для продвижения мирного процесса на Южном Кавказе. На встрече с участием Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа был парафирован текст мирного соглашения. Это стало важным шагом на пути политического и дипломатического урегулирования конфликта, продолжавшегося многие годы. Благодаря принципиальной позиции Азербайджана и его последовательной дипломатической деятельности на повестке дня появились новые возможности для сотрудничества в регионе. Восстановление транспортных связей, расширение экономических отношений и открытие коммуникаций имеют важное значение для будущего развития Южного Кавказа. Вашингтонские договорённости стали значимым результатом с точки зрения международной поддержки мирной повестки Азербайджана», — сказал А. Гараев.

Он отметил, что историческое значение 8 Ноября займёт особое место в национальной памяти будущих поколений. «Эта Победа продемонстрировала мощь государства, профессионализм армии и единство общества. Азербайджанский народ способен стойко преодолевать трудности и обладает волей к длительной борьбе ради достижения своих национальных целей. Сегодня перед Азербайджаном стоят ещё более масштабные задачи развития. Возрождение Карабаха, возвращение населения на родные земли, расширение экономических возможностей и обеспечение устойчивого мира в регионе составляют основу этих целей. Азербайджан уже строит своё будущее как государство-победитель и укрепляет свои инициативные позиции в региональных процессах. Победа Азербайджана показала, что при объединении национальной воли, сильной государственности и правильно определённых стратегических целей возможно решение даже самых сложных исторических задач. Сегодня вновь развевающийся в Шуше, Ханкенди и других городах и сёлах Карабаха флаг Азербайджана является важнейшим результатом этого исторического пути», — добавил политолог.