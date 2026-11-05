ООН призывает соблюдать экологические стандарты при развитии транспортных коридоров на Каспии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ООН призывает учитывать экологические последствия развития транспортных коридоров на Каспии уже на этапе планирования, чтобы расширение транспортных связей не наносило ущерба экосистемам региона.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила Постоянный-координатор ООН в Туркменистане Сяоцзюнь Грейс Ван, отвечая на вопрос о том, какие практические меры позволят сочетать развитие транспортных коридоров с охраной окружающей среды.

"Каспийское море - это гораздо больше, чем просто водоем. Это уникальная экосистема с богатым биоразнообразием, важное экономическое пространство, обеспечивающее торговлю и транспортное сообщение, а также источник средств к существованию и новых возможностей для миллионов людей во всем регионе. Поэтому его будущее зависит от нашей способности обеспечить баланс между экономическим развитием, социальным благополучием и охраной окружающей среды", - сказала Ван.

Она подчеркнула, что при оценке транспортных и инфраструктурных проектов необходимо учитывать не только их экономическую отдачу, но и последствия для окружающей среды, климатической устойчивости и местных сообществ.

"С точки зрения Организации Объединенных Наций, важно, чтобы развитие транспорта и инфраструктуры опиралось на достоверные научные данные. Решения о развитии транспортных связей следует оценивать не только с точки зрения экономической выгоды, но и с учетом их воздействия на экосистемы, способности противостоять климатическим изменениям, местные сообщества и будущие поколения. Достоверные экологические и социально-экономические данные помогут правительствам оценивать возможные последствия принимаемых решений, заблаговременно выявлять риски и принимать более обоснованные политические и инвестиционные решения", - отметила она.

Ван назвала среди необходимых мер развитие низкоуглеродных транспортных коридоров, устойчивых к климатическим воздействиям, оценку экологических и социальных последствий проектов на самых ранних этапах планирования, совершенствование систем мониторинга и раннего предупреждения, а также более широкое применение цифровых технологий.

"К практическим мерам относятся развитие климатически устойчивых и низкоуглеродных транспортных коридоров, оценка экологических и социальных последствий проектов на самых ранних этапах планирования, совершенствование систем экологического мониторинга и раннего предупреждения, более широкое применение цифровых технологий, таких как наблюдение за Землей и дистанционное зондирование, а также использование природоориентированных решений там, где это уместно. Эффективное применение региональных соглашений, включая Тегеранскую конвенцию и протоколы к ней, также необходимо для укрепления сотрудничества в решении общих экологических проблем", - сказала она.

Она также отметила, что при развитии инфраструктуры важно учитывать интересы местных жителей и привлекать различные группы населения к обсуждению и принятию решений.

"Не менее важно учитывать социальные аспекты развития транспортных связей. Устойчивое развитие транспорта и инфраструктуры должно создавать новые возможности и повышать способность местных сообществ справляться с трудностями, при этом потребности и мнения женщин, мужчин и молодежи должны учитываться при планировании и принятии решений", - заявила Ван.

По ее словам, развитие транспортных связей и защита окружающей среды не должны рассматриваться как взаимоисключающие задачи.

"В конечном счете речь идет не о выборе между развитием транспортных связей и защитой окружающей среды, а о том, чтобы продвигать оба направления одновременно. Если природоохранные меры будут учитываться при планировании проектов с самого начала, Каспийский регион сможет расширять торговлю и транспортные связи, сохраняя экосистемы и обеспечивая устойчивые преимущества для нынешнего и будущих поколений", - добавила она.

Тем временем ООН в Туркменистане выступает партнером по развитию и поддерживает национальные приоритеты, согласованные с Целями устойчивого развития (ЦУР), в контексте Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития (2021-2025 и 2026-2030 годы). Страновая группа ООН под руководством Постоянного-координатора работает с правительством в сферах здравоохранения, образования, экономических и социальных реформ. Основные направления - ориентированное на человека управление, инклюзивный экономический рост и качественные услуги. Среди ключевых агентств ООН, участвующих в этой работе, - ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и УНП ООН.

Кроме того, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии занимается вопросами региональной безопасности. Среди основных проектов - укрепление системы правовой помощи, помощь в развитии торговли, управление водными ресурсами, обеспечение готовности к пандемиям. Проекты реализуются при значительной финансовой поддержке со стороны правительства.

Водная и экологическая устойчивость также входит в число важных направлений сотрудничества ООН с Туркменистаном. ООН помогает стране, в частности, в сферах водной безопасности, устойчивости к изменению климата, управления экосистемами и экологического мониторинга. Действующая Рамочная программа сотрудничества на 2026-2030 годы называет окружающую среду, а также смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним одним из трех стратегических приоритетов деятельности организации в стране.