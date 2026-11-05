При мониторинге посевных площадей выявляется до 10% нарушений – Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежегодно проводится выездной мониторинг примерно 10–12% заявленных посевных площадей. При этом примерно на 8–10% проверяемых участков выявляются нарушения.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов журналистам в рамках Первого азербайджанского регионального форума по аквакультуре, сообщает корреспондент Trend.

Министр отметил, что в ходе проверок выявляются такие нарушения, как отсутствие посевов, неправильное указание места проведения посевных работ или площади земельного участка. В зависимости от степени выявленных нарушений субсидии не выплачиваются, а также могут применяться меры по лишению права на получение субсидий в последующие периоды.

По его словам, данный механизм контроля применяется уже несколько лет, и наблюдается сокращение количества выявляемых нарушений.

«Нововведение, которое мы начали применять с этого года и продолжим внедрять в следующем году, заключается в осуществлении контроля и мониторинга с помощью спутникового наблюдения. Это позволяет исключить зависимость от человеческого фактора», – отметил М. Мамедов.

Министр сообщил, что одной из основных сложностей являются расхождения в координатах заявленных земельных участков. В некоторых случаях фермер фактически проводит посевные работы, однако координаты участка не полностью совпадают с координатами, указанными в выписке на земельный участок.

«Эти случаи рассматриваются индивидуально на месте. Если расхождения незначительны, мы выплачиваем субсидии, учитывая отклонения в пределах 10–20%. При более существенных расхождениях просим обновить выписки. После их обновления субсидии выплачиваются в полном объеме», – добавил он.

Отвечая на вопрос о налоговых льготах, министр отметил, что в рамках новых правил предусматривается предоставление 90-процентной налоговой льготы фермерам и предпринимателям, осуществляющим деятельность в аграрной сфере, при условии их регистрации в Электронной информационной системе сельского хозяйства.

По словам М. Мамедова, основная цель заключается в обеспечении регистрации в системе хозяйств, занимающихся как первичным производством, так и первичной переработкой, декларирования ими своей продукции и формирования более полной базы данных.

Коснувшись сферы семеноводства, министр заявил, что в последние годы контроль в этой области был усилен, а продукция, не соответствующая установленным стандартам, не признается. Начиная с осеннего сева этого года для фермеров, засевающих ячменем и пшеницей более 5 гектаров, введено требование об использовании сертифицированных семян. Цель этой меры – повышение урожайности и формирование рынка сбыта для производителей качественных семян.

«В стране ежегодно зерновыми культурами засевается около 800 тысяч – 1 миллиона гектаров, и эта деятельность охватывает примерно 250–350 тысяч фермеров. Использование сертифицированных семян является одним из основных способов повышения качества продукции и урожайности на этих площадях», – сказал М. Мамедов.