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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования (ФОТО)

Общество Новость 5 ноября 2026 16:18 (UTC +04:00)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2026 год делегация Национальной академии обороны Грузии во главе с первым заместителем начальника академии полковником Имедой Гвритишвили находится с официальным визитом в Баку.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках визита гости посетили Аллею почётного захоронения, где почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, и побывали на Аллее шехидов, воздав дань памяти героям.

Грузинская делегация посетила Институт военного управления, действующий в подчинении Национального университета обороны, и встретилась с ректором института полковником Эльнуром Алескерли.

В ходе встречи гостям была представлена подробная информация о реформах в системе военного образования в Азербайджане, проделанной работе и достигнутых результатах.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сфере военного образования.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память", - говорится в информации ведомства.

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования (ФОТО)
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования (ФОТО)

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