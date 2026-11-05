Экспорт через таможни иранской провинции Ардебиль сократился на 27%

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2026 года) экспорт продукции через таможни провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана, сократился на 27 процентов в стоимостном выражении и на 6 процентов в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 22 октября 2025 года).

Как сообщает Таможенная администрация Ирана, об этом заявил представитель таможенной службы провинции Ардебиль Вахдат Аллахверди.

"За семь месяцев через таможни провинции Ардебиль было экспортировано 228 тысяч тонн продукции на сумму 110 миллионов долларов США", - отметил он.

Аллахверди добавил, что основными экспортными товарами провинции были сельскохозяйственная продукция, овощи, картофель, нефтехимическая продукция, метанол, керамика, сталь, изделия из железа и другие товары.

По словам представителя таможенной службы, продукция экспортировалась преимущественно в Азербайджан, Ирак, Россию, Туркменистан и Грузию.

"За семь месяцев через таможни провинции в Иран было импортировано 7 тысяч тонн продукции на сумму 56 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился на 58 процентов в стоимостном выражении и на 25 процентов в весовом", - сообщил он.

По его словам, за семь месяцев через таможни провинции в порядке транзита из Ирана было вывезено 472 тысячи тонн продукции на сумму 935 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем транзитного вывоза увеличился на 25 процентов в стоимостном выражении и на 10 процентов в весовом.

За тот же период через таможни провинции в Иран в порядке транзита поступило 470 тысяч тонн продукции на сумму 1,02 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость транзитных грузов увеличилась на 18 процентов, тогда как их вес сократился на 9 процентов.

Губернатор провинции Ардебиль Масуд Имами Йегане в комментарии Trend сообщил, что за шесть месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 сентября 2026 года) из провинции было экспортировано продукции на сумму 100 миллионов долларов США. В прошлом иранском году (21 марта 2025 года - 20 марта 2026 года) объем экспорта продукции из провинции составил 278 миллионов долларов США.

Продукция провинции Ардебиль экспортируется преимущественно через таможенный пункт Билясувар в Азербайджан, Грузию и страны - члены Евразийского экономического союза. Основу экспорта составляют сельскохозяйственная продукция и товары, произведенные в тепличных хозяйствах.

Отметим, что в Иране используется солнечный календарь. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года состоят из 31 дня каждый, следующие шесть месяцев - из 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет из четырех и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21-го, 22-го или 23-го числа соответствующих месяцев григорианского календаря.