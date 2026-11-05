В Узбекистане активы микрофинансовых организаций достигли $1,8 млрд

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 октября 2026 года совокупные активы микрофинансовых организаций Узбекистана составили 21,75 трлн сумов (около $1,8 млрд). При этом на организации с активами свыше 10 млрд сумов (примерно $832,16 тыс.) пришлось почти 99% совокупных активов сектора.

Как сообщает Центральный банк Узбекистана, в стране действовали 142 микрофинансовые организации, из которых 86 располагали активами более 10 млрд сумов (около $832,16 тыс.). Совокупные активы этих крупных организаций составили 21,54 трлн сумов (примерно $1,79 млрд), а чистый кредитный портфель достиг 19,35 трлн сумов (около $1,6 млрд).

Согласно расчетам Trend, на организации данной категории приходилось около 60,6% от общего числа микрофинансовых организаций, однако под их контролем находилось 99% активов сектора. Совокупные активы остальных 56 организаций составили 210 млрд сумов (около $17,4 млн), или менее 1% от общего объема.

Аналогичная концентрация наблюдалась и в распределении капитала. Совокупный капитал крупных организаций составил 4,33 трлн сумов (около $360,3 млн) при общем капитале сектора в размере 4,49 трлн сумов (примерно $373,6 млн). Таким образом, на них приходилось около 96,4% капитала отрасли. Их уставный капитал составил 2,03 трлн сумов (около $168,9 млн).

Еще более высокая концентрация наблюдалась в структуре обязательств. На 86 организаций приходилось 17,2 трлн сумов (около $1,43 млрд) из общего объема обязательств сектора в размере 17,27 трлн сумов (примерно $1,43 млрд), что соответствует примерно 99,6%.

Объем кредитов, займов и лизингового финансирования, привлеченных этими организациями, составил 13,67 трлн сумов (около $1,14 млрд). Это эквивалентно примерно 79,5% их совокупных обязательств.

Приведенные данные свидетельствуют о высокой концентрации микрофинансового сектора Узбекистана: подавляющая часть активов, капитала и обязательств сосредоточена в организациях, активы которых превышают 10 млрд сумов (около $832,16 тыс.).