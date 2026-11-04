Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии шестой годовщины исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, в Хатаинском центре искусств состоялось открытие выставки художника и скульптора Натигa Джамала Авшара "Военное искусство от отцов к сыновьям", сообщает корреспондент Trend.

Экспозиция посвящена героическим страницам истории Азербайджана, многовековым воинским традициям нашего народа, преемственности поколений и бессмертному подвигу тех, кто с оружием в руках защищал родную землю.

Выставка организована Хатаинским центром искусств при поддержке Исполнительной власти Хатаинского района.

На открытии директор Хатаинского центра искусств Захид Авазов отметил значимость подобных культурных инициатив, сохраняющих историческую память о героическом прошлом страны.

Выступившие представители общественности, деятели культуры и науки, историки и ветераны Карабахской войны поделились своими мыслями, воспоминаниями и пожеланиями, подчеркнув особую роль искусства в сохранении национальной памяти, увековечении подвигов героев и передаче духовных ценностей будущим поколениям.

В экспозиции представлено более 30 произведений, охватывающих различные периоды военной истории Азербайджана. В центре внимания художника - герои прошлого и современности, выдающиеся личности, оставившие след в военной летописи народа, батальные сцены Карабахской войны, а также портреты ветеранов, шехидов, полководцев, национальных героев, проявивших мужество и самоотверженность при защите Отечества.

Выставка "От отцов к сыновьям: военное искусство" стала своеобразным художественным повествованием, где каждая работа - это своеобразная страница национальной летописи, в которой запечатлены мужество, честь, верность родной земле и готовность к самопожертвованию ради свободы и независимости Родины.

Особую ценность экспозиции придаёт авторское осмысление военной истории не только как совокупности событий прошлого, но и как неотъемлемой части национальной идентичности, духовного наследия и исторической преемственности поколений.

Именно в этой преемственности заключается главная идея выставки: отцы передают сыновьям не только память о великих победах и тяжёлых испытаниях, но и чувство ответственности за родную землю, честь народа и будущее страны.

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