В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи

БАКУ /Trend/ - Утверждены тарифы на услуги правительственной связи и специальной государственной связи.

Соответствующее решение приняла коллегия Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Согласно решению, плата за подключение к правительственной связи или изменение ее местонахождения установлена в размере 100 манатов, а ежемесячная абонентская плата — 30 манатов.

Тариф за подключение к специальной государственной связи или изменение его местоположения составляет 50 манатов, ежемесячная абонентская плата — 20 манатов.

Ежемесячная абонентская плата за использование межгосударственной правительственной связи определена в размере 50 манатов, а за использование мобильной специальной государственной связи — 84 маната.

Указанные тарифы не включают НДС.