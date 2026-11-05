В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства

БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект изменений, предусматривающий включение рыбоводства в механизм предоставления земельных участков на инвестиционной основе в Карабахе.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил начальник отдела правового обеспечения и исполнительской дисциплины Министерства сельского хозяйства Азербайджана Ясер Абдуллаев в четверг в ходе панельной дискуссии на тему "Новый этап развития аквакультуры: государственная политика, правовые и институциональные основы, а также роль частного сектора", состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского регионального форума по аквакультуре в Баку.

По его словам, действующий механизм распространяется преимущественно на животноводство, растениеводство и пчеловодство. В случае принятия предлагаемых изменений предприниматели смогут получать земельные участки на инвестиционной основе также для реализации проектов в сфере рыбоводства в Карабахе.

Кроме того, по словам Ясера Абдуллаева, подготовлен предварительный проект включения рыбоводства в типовое положение об агропарках.

Начальник отдела сообщил, что ведется работа и над изменениями, которые позволят упростить размещение установок возобновляемой энергетики на предприятиях аквакультуры.

"Мы предусматриваем освобождение от требования об изменении категории земель при размещении на предприятиях аквакультуры солнечных панелей, ветряных и других установок возобновляемой энергетики. Наша цель - освободить предпринимателей от этой административной нагрузки", - отметил он.

Ясер Абдуллаев также рассказал об изменениях, внесенных в законодательство об оценке воздействия на окружающую среду.

По его словам, если ранее предприятия аквакультуры должны были проходить соответствующую оценку независимо от объемов производства, то в результате последних изменений установлен порог в 500 тонн.

Он пояснил, что для объектов с объемом производства 500 тонн и более необходимо получение документа об оценке воздействия на окружающую среду. Для объектов с производственными мощностями ниже этого порога данное требование отменено.

Начальник отдела подчеркнул, что в новой редакции законодательства используются понятия "рыбохозяйственная инфраструктура", "предприятия аквакультуры" и "объем производства рыбохозяйственных объектов", что позволяет расширить сферу действия правового регулирования.

Ясер Абдуллаев добавил, что проекты изменений разрабатываются совместно с Центром рыболовства и аквакультуры и представителями отрасли. Их основная цель - устранение существующих проблем в секторе и снижение административной нагрузки на предпринимателей с учетом требований продовольственной безопасности и государственных интересов.

Отметим, что в Баку проходит первый Азербайджанский региональный форум по аквакультуре, в котором принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев, руководители других подведомственных структур министерства, а также зарубежные гости.

Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве сельского хозяйства. Центр осуществляет деятельность в сфере организации и управления рыболовством и аквакультурой, воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов, их использования, охраны и контроля за ними.