Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 ноября.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9037 маната, 1 турецкая лира — 0,0339 маната, 100 российских рублей — 2,0840 маната.
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|AUD
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|BYN
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|AED
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|KRW
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|HKD
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|INR
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|SEK
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|CHF
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|CAD
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|QAR
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