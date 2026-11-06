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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 ноября

Азербайджан Новость 6 ноября 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 ноября
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9037 маната, 1 турецкая лира — 0,0339 маната, 100 российских рублей — 2,0840 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9037
AUD 1,1731
BYN 0,5771
AED 0,4628
KRW 0,1251
CZK 0,0782
CNY 0,2549
DKK 0,2547
GEL 0,6561
HKD 0,2169
INR 0,0181
GBP 2,2834
SEK 0,1729
CHF 2,0807
ILS 0,5306
CAD 1,2108
KWD 5,4708
KZT 0,3768
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5222
MDL 0,0952
NOK 0,1824
UZS 0,0142
PKR 0,6114
PLN 0,4323
RON 0,3568
RUB 2,084
RSD 0,0162
SGD 1,328
SAR 0,4529
xdr 2,3058
TRY 0,0339
TMT 0,4857
UAH 0,0375
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