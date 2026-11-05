Выход на новые рынки требует от девелоперов детального изучения местной специфики - PASHA Real Estate

БАКУ /Trend/ - Реализация крупных проектов недвижимости на новых рынках требует от девелоперов тщательной предварительной подготовки, изучения местного спроса, особенностей строительной отрасли и механизмов ведения бизнеса.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил директор по инвестициям PASHA Real Estate Group Левент Кыразоглу в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

"Процесс реализации проекта, начиная с формирования первоначальной идеи и заканчивая его завершением, занимает продолжительное время, а масштабные проекты создают дополнительные сложности. Особенно это актуально при выходе компании на рынок новой страны.

Необходимо определить все характеристики и детали проекта, сформулировать для архитекторов соответствующие требования и уделить значительное время первоначальной проработке концепции. Если проектная документация не будет учитывать потребности рынка, это может привести к дополнительным временным затратам на последующих этапах", - сказал он.

Говоря об организации строительного процесса, представитель PASHA Real Estate отметил, что выбор модели реализации проекта зависит от возможностей местного рынка, в частности от наличия подрядных организаций, которым можно передать выполнение отдельных пакетов работ.

По его словам, в большинстве стран, на рынки которых выходит PASHA Real Estate, компания самостоятельно организует управление строительством, формируя на месте сильную специализированную команду и распределяя работы по отдельным пакетам.

"Необходимо время, чтобы адаптироваться к работе в новой среде. Если вы реализуете проект в своей стране, то уже знаете рынок и понимаете, как организовать процессы. В новой стране все иначе, поэтому требуется значительное время на подготовку.

Девелоперы, как правило, выходят на новый рынок не ради реализации одного проекта. После изучения местной специфики, формирования необходимых компетенций и установления деловых связей компании стремятся расширять свою деятельность в этой стране и реализовывать новые проекты", - сказал он.