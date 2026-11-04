Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Аюбхон Султонов и заместитель министра юстиции Нумон Мухаммадиев, заместитель начальника Управления делами Президента Кыргызской Республики Талантбек Джунушев, заместитель министра юстиции Грузии Лана Моргошия, заместитель министра науки и технологий Венесуэлы Бернабе Мелендес, министр государственной службы и развития человеческих ресурсов Барбадоса Кей Макконни ознакомились с деятельностью центра «ASAN xidmət».

Об этом сообщили в «ASAN xidmət».

Было отмечено, что они находятся с визитом в Азербайджане с целью участия в международном мероприятии под названием «Саммит инноваций в управлении ООН: Развитие институтов, готовых к будущему», которое пройдет в Баку. Они подчеркнули, что данный саммит имеет особое значение с точки зрения совершенствования госуправления, обеспечения доступности государственных услуг для граждан и обмена передовым международным опытом в этой сфере.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев сообщил, что в направлении экспорта модели «ASAN xidmət» как интеллектуального продукта осуществляется сотрудничество более чем с 50 странами. Было доведено до внимания, что ООН расценивает концепцию «ASAN xidmət», ставшую брендом Азербайджана на международной арене, как наилучшую модель и продвигает ее на четырех континентах.

Узбекские гости выразили удовлетворение тем, что в их стране на основе модели «ASAN xidmət» успешно функционируют центры обслуживания. В ходе встречи с кыргызской стороной было подчеркнуто успешное сотрудничество по обмену опытом «ASAN xidmət». Во время обсуждений с грузинской стороной рассматривались вопросы сотрудничества в области изучения опыта применения решений на основе искусственного интеллекта.

Официальные лица, представляющие Венесуэлу и Барбадос, отметили, что внедрение такого передового опыта, как «ASAN xidmət», в их странах может внести важный вклад в повышение качества государственных услуг и уровня удовлетворенности граждан.

Гости также ознакомились с деятельностью Центра инкубации и акселерации «INNOLAND», центра «Bilim Bakı», выездной службы ASAN (Səyyar ASAN xidmət) и публичного юридического лица «ABAD».