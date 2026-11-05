В Бухаресте пройдет встреча по «Зеленому» коридору Каспий - Черное море – Европа

БАКУ/Trend/ - В Бухаресте пройдет встреча по проекту «Зеленый энергетический коридор Каспийское море - Черное море – Европа».

Об этом говорится в сообщении Green Energy Corridor Company (GECO), которая занимается разработкой проекта.

Как сообщается, Совет директоров GECO провел очередное заседание, в ходе которого рассмотрел последние достижения и определил направления дальнейшей реализации проекта.

«Совет рассмотрел итоги инвестиционного форума, состоявшегося в Баку 22 октября и объединившего потенциальных инвесторов, международные финансовые институты и партнеров. Высокий интерес, проявленный к проекту в ходе форума, подтверждает его стратегическое значение для региональной энергетической безопасности и зеленого перехода», - заявили в компании.

Совет утвердил новый состав Совета директоров и полномочия нового генерального директора.

«Обсуждена подготовка к предстоящей министерской встрече, запланированной на конец ноября в Бухаресте, в ходе которой страны-партнеры рассмотрят достигнутый прогресс и согласуют дальнейшие шаги. Совет определил дальнейшие шаги по достижению финансового закрытия проекта, включая продолжение работы с инвесторами и финансовыми институтами», - говорится в сообщении.

Отметим, что «Зеленый энергетический коридор Каспийское море - Черное море – Европа» - это трансграничный проект по передаче электроэнергии с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Он был учрежден в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного 17 декабря 2022 года в Бухаресте при участии Европейской комиссии.

Предусматривается создание коридора общей мощностью 3,9 гигаватта (ГВт). Он будет состоять из трех линий мощностью по 1,3 ГВт каждая.

Разработкой проекта занимается зарегистрированная в Бухаресте совместная компания Green Energy Corridor Power Company (GECO), принадлежащая национальным операторам электросетей четырех стран.

Каждому из акционеров принадлежит по 25% компании: азербайджанской AzerEnerji, грузинской Georgian State Electrosystem, румынской Transelectrica и венгерской MVM.

Проект включен в Десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) на 2026 год под номерами 1248 и 1244.

Общие инвестиции в проект оцениваются в €22 млрд. Из этой суммы €14,3 млрд приходится на систему передачи электроэнергии, а €7,8 млрд — на строительство генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что к 2040 году проект выйдет на полную пропускную способность.

Результаты технико-экономического обоснования проекта были представлены в Баку 22 октября 2026 года.