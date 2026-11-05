Yelo Bank присоединился к инициативе по посадке 1 миллиона деревьев (ФОТО)

Yelo Bank продолжает поддерживать экологические инициативы, направленные на сохранение окружающей среды и озеленение страны. Накануне Дня Победы сотрудники банка приняли участие в очередной акции по посадке деревьев в поселке Мушфигабад Абшеронского района. Инициатива организована Ассоциацией банков Азербайджана (АБА).



В рамках проекта на территории площадью 60 гектаров планируется высадить около 40 тысяч деревьев различных видов, адаптированных к местным климатическим условиям, а также создать систему орошения. Сотрудники Yelo Bank приняли участие в озеленении участка площадью 2 гектара, высадив 1 250 деревьев — эльдарских сосен и оливковых деревьев.



Yelo Bank последовательно поддерживает проекты, направленные на защиту окружающей среды, и в дальнейшем намерен участвовать в подобных инициативах в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности.



Отметим, что акция проводится в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области посадки деревьев, подписанного в связи со 100-летием со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Документ предусматривает посадку в течение десяти лет, начиная с 2023 года, по 100 тысяч деревьев ежегодно. Таким образом, общая цель инициативы — высадить 1 миллион деревьев. Нынешний год стал четвертым годом реализации проекта.



Нужна помощь с кредитным калькулятором? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!