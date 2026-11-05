Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана по объему оборота в январе-октябре

БАКУ /Trend/ - Стали известны объемы оборотов членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) на биржевых рынках по итогам января-октября 2026 года.

Согласно информации БФБ, за отчетный период лидером по объему оборота стала ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest" с показателем 26,491 миллиарда манатов.

Второе место заняло ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" с оборотом 19,013 миллиарда манатов. На третьей позиции оказалось ЗАО "Инвестиционная компания Invest-Az" с показателем 5,997 миллиарда манатов.

Отмечается, что в соответствии с внутренними правилами БФБ рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале следующего месяца. При его формировании учитываются операции РЕПО, а также сделки на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг в манатах.

Ниже представлены объемы оборотов инвестиционных компаний и других членов биржи за январь-октябрь 2026 года: