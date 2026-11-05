Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана по объему оборота в январе-октябре

БАКУ /Trend/ - Стали известны объемы оборотов членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) на биржевых рынках по итогам января-октября 2026 года.
Согласно информации БФБ, за отчетный период лидером по объему оборота стала ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest" с показателем 26,491 миллиарда манатов.
Второе место заняло ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" с оборотом 19,013 миллиарда манатов. На третьей позиции оказалось ЗАО "Инвестиционная компания Invest-Az" с показателем 5,997 миллиарда манатов.
Отмечается, что в соответствии с внутренними правилами БФБ рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале следующего месяца. При его формировании учитываются операции РЕПО, а также сделки на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг в манатах.
Ниже представлены объемы оборотов инвестиционных компаний и других членов биржи за январь-октябрь 2026 года:
|Место
|Наименование
|Оборот (манатов)
|Количество операций
|1
|ЗАО Инвестиционная компания ABB
|26 490 887 232,00
|26 863
|2
|ЗАО Инвестиционная компания PASHA Capital
|19 013 047 531,00
|52 146
|3
|ЗАО Инвестиционная компания İnvest-Az
|5 996 772 661,00
|5 125
|4
|ОАО Инвестиционная компания Unicapital
|5 699 487 979,00
|5 054
|5
|ЗАО Инвестиционная компания CPM-İnvest
|5 525 442 622,00
|2 295
|6
|ОАО Инвестиционная компания Assist Finance
|2 599 398 773,00
|1 596
|7
|ЗАО Инвестиционная компания CFI FİNANCİAL
|1 419 353 813,00
|45
|8
|ОАО Инвестиционная компания İnno Kapital
|1 245 833 781,00
|1 050
|9
|ЗАО Инвестиционная компания Xalq Kapital
|467 411 036,00
|189
|10
|ЗАО Инвестиционная компания Capital Partners
|455 926 899,00
|491
|11
|ЗАО Инвестиционная компания Troni
|347 404 358,00
|9 303
|12
|Инвестиционная компания MFX Trading
|70 993 390,00
|60
|13
|ОАО Xalq Bankı
|12 467 351,00
|385