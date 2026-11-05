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Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана по объему оборота в январе-октябре

Экономика Новость 5 ноября 2026 17:15 (UTC +04:00)
Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана по объему оборота в январе-октябре
Фото: Artificial intelligence.
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Стали известны объемы оборотов членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) на биржевых рынках по итогам января-октября 2026 года.

Согласно информации БФБ, за отчетный период лидером по объему оборота стала ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest" с показателем 26,491 миллиарда манатов.

Второе место заняло ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" с оборотом 19,013 миллиарда манатов. На третьей позиции оказалось ЗАО "Инвестиционная компания Invest-Az" с показателем 5,997 миллиарда манатов.

Отмечается, что в соответствии с внутренними правилами БФБ рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале следующего месяца. При его формировании учитываются операции РЕПО, а также сделки на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг в манатах.

Ниже представлены объемы оборотов инвестиционных компаний и других членов биржи за январь-октябрь 2026 года:

Место Наименование Оборот (манатов) Количество операций
1 ЗАО Инвестиционная компания ABB 26 490 887 232,00 26 863
2 ЗАО Инвестиционная компания PASHA Capital 19 013 047 531,00 52 146
3 ЗАО Инвестиционная компания İnvest-Az 5 996 772 661,00 5 125
4 ОАО Инвестиционная компания Unicapital 5 699 487 979,00 5 054
5 ЗАО Инвестиционная компания CPM-İnvest 5 525 442 622,00 2 295
6 ОАО Инвестиционная компания Assist Finance 2 599 398 773,00 1 596
7 ЗАО Инвестиционная компания CFI FİNANCİAL 1 419 353 813,00 45
8 ОАО Инвестиционная компания İnno Kapital 1 245 833 781,00 1 050
9 ЗАО Инвестиционная компания Xalq Kapital 467 411 036,00 189
10 ЗАО Инвестиционная компания Capital Partners 455 926 899,00 491
11 ЗАО Инвестиционная компания Troni 347 404 358,00 9 303
12 Инвестиционная компания MFX Trading 70 993 390,00 60
13 ОАО Xalq Bankı 12 467 351,00 385

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