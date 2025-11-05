Хроника 44-дневной Отечественной войны: 5 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 5 ноября:

- Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE.

- Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта. Армения нарушила режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. ВС Армении обстреляли Геранбойский, Тертерский и Агджабединский районы.

- С 27 сентября в результате военных провокаций Армении погибли 92 мирных жителя Азербайджана.

- ВС Армении обстреляли села Тертерского и Агдамского районов.

- Минобороны Азербайджана распространило кадры военной техники, брошенной армянской армией на поле боя. Разрушена военная инфраструктура армян в Тонашене.

- Распространены видеокадры освобожденных от оккупации сел Физулинского и Ходжавендского районов.

- Вблизи Агдере заманена в засаду и уничтожена военная колонна ВС Армении. Уничтожена батарея 41-го артиллерийского полка ВС Армении.