Девелоперам следует оценивать емкость рынка перед запуском крупных проектов недвижимости - PASHA Real Estate

БАКУ /Trend/ - При определении этапов реализации крупных проектов недвижимости девелоперам необходимо учитывать емкость рынка, потенциальный спрос, финансовые возможности и способность рынка поглощать предлагаемый объем недвижимости.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил директор по инвестициям PASHA Real Estate Group Левент Кыразоглу в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

По его словам, одним из основных факторов является размер рынка и его способность поглощать объемы недвижимости, которые девелопер планирует вывести на рынок.

"Вторым важным фактором являются финансовые возможности компании и доступность финансирования.

Девелопер может располагать достаточными финансовыми ресурсами для начала строительства всего проекта в рамках одного этапа. В других случаях ему может потребоваться разделить проект на несколько этапов в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Независимо от выбранной модели каждый этап должен быть самостоятельным и функционировать как отдельный проект. В частности, необходимо обеспечить наличие всей необходимой инфраструктуры и условий для проживания или использования объектов, предусмотренных соответствующим этапом", - сказал Л. Кыразоглу.

Говоря о преимуществах поэтапной реализации, он отметил, что такой подход позволяет постепенно снижать потребность в финансировании, в том числе за счет поступлений от продажи объектов предыдущих этапов.

Кроме того, по его словам, при реализации крупных проектов девелоперы получают возможность учитывать результаты предыдущих этапов и вносить изменения в последующие.

"Примерами таких крупных проектов являются больницы, торговые центры и гостиницы", - отметил он.

По словам Л. Кыразоглу, поэтапная реализация жилой части проекта позволяет девелоперу оценивать спрос и учитывать особенности конкретного рынка.

"В частности, можно проверять востребованность различных планировочных решений, высоты потолков и других характеристик недвижимости", - добавил он.