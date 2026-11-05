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Азербайджан представит 14 дзюдоистов на турнире Большого шлема в Загребе

Азербайджан Новость 5 ноября 2026 21:50 (UTC +04:00)
Азербайджан представит 14 дзюдоистов на турнире Большого шлема в Загребе
Фото: Федерация дзюдо Азербайджана
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджан будет представлен 14 спортсменами на турнире серии Гран-при по дзюдо, который пройдет в Загребе (Хорватия) с 13 по 15 ноября.

Согласно официальному регистрационному списку Международной федерации дзюдо (IJF), в состав национальной сборной вошли 10 мужчин и 4 женщины.

Азербайджанские дзюдоисты выступят в 10 весовых категориях. По итогам соревнований спортсмены смогут заработать рейтинговые очки для участия в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мужскую сборную возглавят главные тренеры Эльхан Мамедов и Роберт Кравчик, женскую команду — главный тренер Амина Абделлатиф.

Состав женской сборной:
- 48 кг — Кенуль Алиева;
- 52 кг — Гюльтадж Мамедалиева;
- 70 кг — Судаба Агаева;
- свыше 78 кг — Мадина Кайсинова.

Состав мужской сборной:
- 60 кг — Мурад Мурадлы;
- 66 кг — Туран Байрамов, Низами Имранов;
- 73 кг — Нариман Мирзаев, Руфат Шовлатов;
- 90 кг — Мурад Фатиев, Вугар Талыбов;
- 100 кг — Аждар Багиров;
- свыше 100 кг — Ушанги Кокаури, Кенан Насибов.

Отметим, что в турнире Большого шлема в Загребе, входящем в мировой тур по дзюдо, ожидается участие 518 спортсменов из 70 стран.

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