Азербайджан представит 14 дзюдоистов на турнире Большого шлема в Загребе

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан будет представлен 14 спортсменами на турнире серии Гран-при по дзюдо, который пройдет в Загребе (Хорватия) с 13 по 15 ноября.

Согласно официальному регистрационному списку Международной федерации дзюдо (IJF), в состав национальной сборной вошли 10 мужчин и 4 женщины.

Азербайджанские дзюдоисты выступят в 10 весовых категориях. По итогам соревнований спортсмены смогут заработать рейтинговые очки для участия в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мужскую сборную возглавят главные тренеры Эльхан Мамедов и Роберт Кравчик, женскую команду — главный тренер Амина Абделлатиф.

Состав женской сборной:

- 48 кг — Кенуль Алиева;

- 52 кг — Гюльтадж Мамедалиева;

- 70 кг — Судаба Агаева;

- свыше 78 кг — Мадина Кайсинова.

Состав мужской сборной:

- 60 кг — Мурад Мурадлы;

- 66 кг — Туран Байрамов, Низами Имранов;

- 73 кг — Нариман Мирзаев, Руфат Шовлатов;

- 90 кг — Мурад Фатиев, Вугар Талыбов;

- 100 кг — Аждар Багиров;

- свыше 100 кг — Ушанги Кокаури, Кенан Насибов.



Отметим, что в турнире Большого шлема в Загребе, входящем в мировой тур по дзюдо, ожидается участие 518 спортсменов из 70 стран.