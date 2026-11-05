Азербайджан планирует вдвое увеличить экспорт черной икры до конца года - Джейхун Алиев

БАКУ /Trend/ - До ноября 2026 года Азербайджан экспортировал 900 килограммов черной икры. Ожидается, что к концу года этот показатель увеличится примерно вдвое.

Об этом сообщил директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев в ходе панельной дискуссии на тему "Национальные приоритеты развития аквакультуры и возможности регионального сотрудничества", состоявшейся в четверг в Баку в рамках Первого Азербайджанского регионального форума по аквакультуре, передает корреспондент Trend.

Выступая с презентацией на тему "Текущее состояние и перспективы развития аквакультуры в Азербайджане", Джейхун Алиев отметил, что, согласно опыту предыдущих лет, объемы экспорта черной икры значительно увеличиваются в последние месяцы года.

По его словам, основной экспортный потенциал Азербайджана в сфере аквакультуры связан с выращиванием осетровых рыб и производством черной икры. Одним из факторов, способствующих реализации этого потенциала, является признание азербайджанской каспийской икры на мировом рынке.

Джейхун Алиев отметил, что одной из целей, предусмотренных Государственной программой, является увеличение экспорта вдвое. Для ее достижения планируется расширять производство осетровых рыб и черной икры, обладающих высоким экспортным потенциалом.

Директор Центра сообщил, что большинство осетровых хозяйств страны переходят на технологии замкнутого водоснабжения (RAS). Другие предприятия также проявляют интерес к созданию подобных систем и учитывают возможность их внедрения при планировании производства.

Он подчеркнул, что использование замкнутых систем позволяет регулировать температуру воды и ускорять процесс выращивания осетровых рыб.

Дж.Алиев также рассказал об истории развития аквакультуры в Азербайджане. По его словам, первые эксперименты в этой области относятся к 1950-м годам. Тогда началось внедрение технологий искусственного оплодотворения и воспроизводства осетровых рыб, а в последующие годы стали создаваться прудовые хозяйства.

Он отметил, что, несмотря на определенное технологическое отставание в конце советского периода и первые годы независимости, за последнее десятилетие в стране появились современные рыбоводческие хозяйства. Получили развитие выращивание форели, технологии замкнутого водоснабжения и садковые хозяйства.

В настоящее время аквакультура в Азербайджане развивается на основе четырех взаимодополняющих моделей: прудовых хозяйств, проточных систем, систем замкнутого и частично оборотного водоснабжения, а также садковых хозяйств.

По словам Джейхуна Алиева, в прудовых хозяйствах преимущественно выращивают карповых рыб, а в хозяйствах, расположенных в горных районах вблизи водных источников, - радужную форель. Системы замкнутого водоснабжения применяются главным образом для выращивания осетровых рыб.

Он сообщил, что в Мингячевирском водохранилище, а также на реке Кура ниже города Мингячевир создаются новые садковые хозяйства. Кроме того, специалисты оценивают перспективы применения садковых технологий и развития марикультуры в Каспийском море.

Директор Центра также отметил наличие значительного потенциала для увеличения производства форели. По его словам, в настоящее время местное производство ориентировано преимущественно на выращивание форели порционного размера, востребованной в ресторанных сетях. В то же время значительная часть спроса на форель весом более одного килограмма удовлетворяется за счет импорта.

Джейхун Алиев сообщил, что в последующие годы планируется существенно увеличить производство форели благодаря внедрению механизмов государственной поддержки.

Он добавил, что новый закон о рыболовстве предусматривает не только развитие аквакультуры, но и рациональное использование природных рыбных ресурсов, а также сохранение их устойчивого состояния.

Отметим, что в Баку проходит первый Азербайджанский региональный форум по аквакультуре, в котором принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, руководители других подведомственных структур министерства, а также зарубежные гости.

Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве сельского хозяйства. Центр осуществляет деятельность в сфере организации и управления рыболовством и аквакультурой, воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов, их использования, охраны и контроля за ними.