Объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана превысил 450 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Объем кредитов, выделенных банковским сектором Азербайджана на "зеленое" финансирование, составил 450 миллионов манатов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в рамках акции по посадке деревьев, приуроченной ко Дню Победы.

По его словам, за 18 месяцев, охватывающих 2025 год и первые 6 месяцев 2026 года, в рамках "зеленого" финансирования по 1 178 кредитным соглашениям было выделено в целом 450 миллионов манатов.

«Цель Азербайджана по "зеленому" финансированию остается неизменной — 2 миллиарда манатов», — добавил З. Нуриев.

Напомним, что банковский сектор Азербайджана принял добровольное обязательство по выделению 2 миллиардов манатов на "зеленое" финансирование до 2030 года, о чем было объявлено на СOP29.