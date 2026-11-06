Внешний долг Азербайджана за год сократился на 9,3% - ВБ

БАКУ/Trend/ - Внешний долг Азербайджана по итогам 2025 года составил 12 миллиардов 327 миллионов долларов США, сократившись на 9,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные нового доклада Всемирного банка International Debt Report 2026.

Согласно опубликованным показателям, основная часть внешнего долга страны приходится на государственный и гарантированный государством долг - 11 миллиардов 41 миллион долларов. Объем частного внешнего долга, не гарантированного государством, составляет 1 миллиард 64 миллиона долларов. Еще 222 миллиона долларов приходятся на краткосрочные обязательства.

В докладе также отмечается улучшение ключевых показателей долговой нагрузки Азербайджана.

Так, отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг в 2025 году составило 35 процентов, снизившись на 6,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Соотношение внешнего долга к валовому национальному доходу (ВНД) достигло 17 процентов, уменьшившись на 11,8 процента.

Показатели обслуживания долга также продемонстрировали положительную динамику. Отношение платежей по обслуживанию внешнего долга к экспорту составило 8 процентов, сократившись на 34,3 процента. В свою очередь, отношение обслуживания долга к ВНД снизилось на 38,2 процента - до 4 процентов.

Отдельно в отчете представлены условия новых заимствований у официальных кредиторов. Средний срок погашения обязательств составляет 14 лет, льготный период - 4 года, а средняя процентная ставка - 5,1 процента.

Таким образом, данные Всемирного банка свидетельствуют о сокращении внешнего долга Азербайджана и снижении относительной долговой нагрузки по итогам 2025 года.