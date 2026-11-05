В 2027 году поступления в бюджет от АЧГ и "Шахдениз" изменятся разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - В 2027 году поступления в государственный бюджет Азербайджана от налога на прибыль по проекту "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ) прогнозируются на уровне 320 миллионов манатов, а по проекту "Шахдениз" - 1 миллиард 420 миллионов манатов.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета на 2027 год.

Согласно документу, поступления налога на прибыль по проекту АЧГ увеличатся на 20 миллионов манатов, или 6,7 процента, по сравнению с прогнозом на 2026 год и на 28,3 миллиона манатов, или 9,7 процента, по сравнению с фактическим исполнением за 2025 год.

Ожидается, что в 2027 году суточная добыча сырой нефти по проекту АЧГ составит 316,4 тысячи баррелей. Это на 1,7 тысячи баррелей, или 0,5 процента, меньше прогнозного показателя на 2026 год.

Несмотря на сокращение добычи, рост поступлений налога на прибыль объясняется тем, что в государственном бюджете цена сырой нефти заложена на уровне 75 долларов США за баррель, а также снижением операционных расходов на 16,3 процента и капитальных расходов на 3,3 процента.

В то же время ожидается, что поступления налога на прибыль по проекту "Шахдениз" сократятся на 180 миллионов манатов, или 11,3 процента, по сравнению с прогнозом на 2026 год и на 840,3 миллиона манатов, или 37,2 процента, по сравнению с фактическим исполнением за 2025 год.

Снижение налоговых поступлений по проекту объясняется сокращением добычи конденсата и природного газа, а также более низким прогнозируемым уровнем цен на природный газ на европейском хабе.

Так, по сравнению с прогнозом на 2026 год ожидается сокращение добычи конденсата на месторождении "Шахдениз" на 0,5 миллиона баррелей, или 1,7 процента, а добычи природного газа - на 0,2 миллиарда кубометров, или 0,7 процента. Одновременно цена природного газа на европейском хабе заложена на 30 долларов США, или 6,8 процента, ниже.

По сравнению с фактическими показателями за 2025 год прогнозируется сокращение добычи конденсата на 3,3 миллиона баррелей (10,4 процента), природного газа - на 0,6 миллиарда кубометров (2,2 процента), а цена на европейском хабе, как ожидается, будет ниже на 73,8 доллара США (15,3 процента).

Отметим, что 20 сентября 1994 года с участием 11 международных нефтяных компаний из 7 стран было подписано 30-летнее соглашение о совместной разработке месторождений АЧГ и долевом распределении добычи. На первоначальном этапе была поставлена цель добыть на АЧГ 500 миллионов тонн нефти.

14 сентября 2017 года соглашение по АЧГ было изменено и пересмотрено, после чего стороны подписали новое соглашение о долевом распределении добычи. В соответствии с обновленным соглашением срок разработки АЧГ был продлен до конца 2050 года. Одновременно доля участия SOCAR была увеличена с 11,65 до 25 процентов, а доля прибыльной нефти, причитающейся Азербайджану, установлена на уровне 75 процентов.

19 апреля 2019 года было принято окончательное инвестиционное решение по проекту "Азери - Центральный - Восточный" (ACE). Первая нефть с платформы ACE была добыта 16 апреля 2024 года. В течение срока эксплуатации проекта планируется добыть 300 миллионов баррелей нефти.

В информации также отмечается, что 20 сентября 2024 года было подписано соглашение о добыче несвязанного природного газа на АЧГ. С 1 июня 2026 года на АЧГ началась добыча несвязанного природного газа.

По данным bp, с начала промышленной разработки месторождений в ноябре 1997 года до конца третьего квартала 2026 года из блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" было добыто около 4,7 миллиарда баррелей нефти.

За этот же период государству было передано около 63 миллиардов кубометров попутного газа, добытого на месторождении.

За первые 9 месяцев 2026 года добыча нефти на АЧГ составила около 87 миллионов баррелей. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 89 миллионов баррелей. Таким образом, добыча нефти в годовом выражении сократилась на 2,25 процента.

Оператором проекта от имени участников соглашения о долевом распределении добычи по АЧГ является компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp (оператор) - 30,37 процента, SOCAR - 35,30 процента, MOL - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TPAO - 5,73 процента и ONGC Videsh - 2,92 процента.

Месторождение "Шахдениз" расположено на глубоководном шельфе Каспийского моря, в 70 километрах к юго-востоку от Баку, и занимает площадь более 140 квадратных километров. Месторождение было открыто в 1999 году. Согласно первоначальным оценкам, его запасы составляют около 1 триллиона кубометров газа и 2 миллиардов баррелей конденсата.

Разработка месторождения осуществлялась поэтапно. В 2003 году было принято окончательное инвестиционное решение по первой фазе, а в 2006 году началась коммерческая добыча. В 2013 году был утвержден проект "Шахдениз-2", добыча в рамках которого началась в 2018 году.

В настоящее время развитие проекта продолжается в рамках следующего этапа - проекта компрессии. Этот проект стоимостью 2,9 миллиарда долларов направлен на увеличение добычи газа из запасов низкого давления на месторождении. Ожидается, что его реализация позволит дополнительно добыть около 50 миллиардов кубометров газа.

В то же время проект "Шахдениз" внес значительный вклад в развитие местного промышленного потенциала и подготовку квалифицированных кадров в Азербайджане. В рамках проекта были созданы тысячи рабочих мест, а местные строительные и сервисные компании интегрированы в международные энергетические проекты.

По данным bp, текущая производственная мощность действующей инфраструктуры месторождения "Шахдениз" составляет около 76,8 миллиона стандартных кубометров газа в сутки, или примерно 28 миллиардов кубометров в год.

Доли участия в проекте "Шахдениз" распределены следующим образом: bp (оператор) - 29,99 процента, LUKOIL - 19,99 процента, TPAO - 19 процентов, SGC - 16,02 процента, NICO - 10 процентов и MVM - 5 процентов.