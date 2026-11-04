Казахстан предложил Израилю поставки пшеницы через Азербайджан и Грузию

БАКУ /Trend/ - Казахстанская национальная компания "Продкорпорация" рассматривает возможность поставок до 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы в Израиль через Азербайджан и Грузию.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Казахстана, об этом заявил заместитель председателя правления "Продкорпорация" Самат Теньбаев на заседании казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Иерусалиме.

С. Теньбаев отметил, что Казахстан последовательно укрепляет свои позиции на международном аграрном рынке, расширяя географию поставок отечественной сельскохозяйственной продукции, которая сегодня экспортируется более чем в 80 стран мира. Особое внимание уделяется развитию торговых связей со странами Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Высокий урожай текущего года создает дополнительные возможности для расширения зернового экспорта. Казахстан располагает существенными объемами продовольственной пшеницы с высоким содержанием белка и клейковины, востребованной на международных рынках и представляющей интерес для израильских перерабатывающих предприятий.

"Продкорпорация" готова рассмотреть заключение долгосрочных контрактов на поставку от 200 тыс. до 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей израильского рынка", - отметил С. Теньбаев.

При этом одним из ключевых вопросов дальнейшего наращивания экспорта остается логистика. В качестве возможных маршрутов доставки казахстанской продукции израильским партнерам предложено рассмотреть транспортный коридор через Азербайджан и Грузию, а также альтернативные направления с использованием портов Балтийского моря.

Потенциал сотрудничества обусловлен емкостью израильского зернового рынка. Ежегодно страна импортирует более 2 млн тонн пшеницы. Устойчивым спросом также пользуются масличные культуры, ячмень и кукуруза. Это открывает дополнительные перспективы для диверсификации казахстанского аграрного экспорта и укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.

Наряду с развитием экспортного направления, Казахстан заинтересован в привлечении передовых израильских технологий для модернизации отечественного АПК. Особую актуальность представляет опыт Израиля в организации сельскохозяйственного производства в условиях ограниченных водных ресурсов.

В числе перспективных направлений - внедрение водосберегающих систем орошения, повторное использование очищенных сточных вод, цифровизация производственных процессов и применение искусственного интеллекта в управлении сельским хозяйством. Адаптация этих решений к природно-климатическим условиям Казахстана позволит повысить эффективность использования водных ресурсов, оптимизировать производственные затраты и увеличить производительность аграрного сектора.