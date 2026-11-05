Представитель ООН назвала центры ASAN xidmət успешной моделью предоставления госуслуг

БАКУ /Trend/ - Центры ASAN xidmət представляют собой успешную модель укрепления доверия граждан, повышения качества государственных услуг и уровня удовлетворенности населения.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила в четверг заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (UN ESCWA) Рания А. Аль-Машат, выступая на международном мероприятии "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

По ее словам, саммит предоставляет ценную возможность для продвижения инноваций в сфере государственного управления, ускорения трансформации государственного сектора и обмена опытом между странами.

"Он способствует обучению в сфере инноваций, изучению возникающих проблем и выявлению новых тенденций. Несмотря на наличие у правительств национальных стратегий развития и амбициозных программ реформ, зачастую им не хватает институциональных механизмов, позволяющих преобразовать эти цели в конкретные результаты.

Инновации в сфере государственного управления должны начинаться не только с понимания того, чего хотят достичь правительства, но и с оценки того, обладают ли они необходимым потенциалом для реализации поставленных целей.

Укрепление государственного потенциала имеет важное значение для арабского региона, поскольку он объединяет страны с различными уровнями развития", - подчеркнула она.

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

Саммит проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между Правительством Азербайджанской Республики и ООН. Организаторами мероприятия выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В мероприятии принимают участие около 200 человек, в том числе министры и высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.