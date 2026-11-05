ТуранБанк принял участие в акции по посадке деревьев, организованной в преддверии Дня Победы (ФОТО)

Один из ведущих банков страны — ОАО ТуранБанк присоединился к акции по посадке деревьев, организованной в преддверии Дня Победы.

В ходе акции, состоявшейся 4 ноября 2026 года в посёлке Мушфигабад, участниками было высажено 1 250 саженцев Эльдарской сосны и оливковых деревьев на территории площадью 2 гектара. Отметим, что в целях восстановления лесного фонда страны и создания новых зелёных зон в посёлке Мушфигабад Абшеронского района предусмотрена посадка около 40 тысяч деревьев различных видов, адаптированных к климатическим условиям региона, на территории площадью 60 гектаров, а также создание системы орошения.

Отметим, что данная акция, организованная в преддверии Дня Победы, проводится в рамках «Меморандума о взаимном сотрудничестве в области мероприятий по посадке деревьев в связи со 100-летием со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева», подписанного 13 марта 2023 года между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики (Центральный банк), Ассоциацией банков Азербайджана (АБА), Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Азербайджанской ассоциацией микрофинансирования (AMFA), Ассоциацией рынков капитала Азербайджана и Азербайджанской финтех-ассоциацией (AzFina).

Цель Меморандума заключается в реализации соответствующих мероприятий по посадке в течение 10 лет, начиная с 2023 года, ежегодно по 100 000 деревьев, а в общей сложности — 1 000 000 деревьев при участии сторон.

В акции по посадке деревьев, которая проводится уже четвёртый год подряд, приняли участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Вугар Керимов, советник председателя Центрального банка Бахруз Балаев, президент АБА Закир Нуриев и исполнительный директор Юнус Абдулов, представители руководства других ассоциаций, а также около 250 представителей организаций, входящих в состав ассоциаций.

Отметим, что ОАО ТуранБанк и в дальнейшем продолжит прилагать усилия по охране и расширению зелёных зон в нашей стране, активно участвуя совместно с Министерством экологии и природных ресурсов в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды и сохранение нашей планеты.

ОАО ТуранБанк, осуществляющее свою деятельность с 1992 года, обслуживает физических и корпоративных клиентов через 22 точки продаж.

Подробную информацию о продуктах и услугах Банка вы можете получить, позвонив в Информационный центр по номеру 935, посетив официальный веб-сайт ТуранБанк, а также следя за страницами Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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