«Сабах» потерпел поражение от «Викинга» в Лиге чемпионов

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский "Сабах" потерпел крупное поражение в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Команда Валдаса Дамбраускаса уступила на выезде норвежскому "Викингу" со счетом 1:4. Встреча состоялась в Ставангере на стадионе "Лисе Арена".

Бакинцы удачно начали матч и уже на 11-й минуте вышли вперед благодаря голу Орфе Мбины. Однако на 27-й минуте Эрик Ботхейм восстановил равновесие, и первый тайм завершился вничью – 1:1.

После перерыва хозяева перехватили инициативу. На 69-й минуте Златко Трипич не реализовал пенальти, но первым успел на добивание после сейва Стаса Покатилова и вывел "Викинг" вперед.

На 77-й минуте положение "Сабаха" осложнилось после удаления защитника Эйдена Маккарти. Уже на 81-й минуте Хенрик Фалькенер забил третий мяч норвежской команды.

В концовке встречи ошибка Дашдамирова у собственных ворот привела к четвертому голу. После удара Фуглестада бакинцы сумели отбить мяч, однако Ботхейм нанес повторный удар, после которого мяч рикошетом от Тимотеуша Пухача и Стива Сольве оказался в сетке – 4:1.

Таким образом, "Сабах" потерпел третье поражение в четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов и остался с тремя очками.