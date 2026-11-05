Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Баку с большим успехом прошла презентация фильма İmroz’da Bahar с участием исполнительницы одной из главных ролей - Мерьем Узерли. Впервые приехавшая в азербайджанскую столицу актриса оказалась в центре внимания публики: поклонники заполнили зал, а интерес к встрече с любимой звездой оказался настолько высоким, что билеты разошлись в рекордные сроки, сообщает корреспондент Trend.

Для бакинских зрителей это была редкая возможность увидеть Мерьем Узерли вживую, а для самой актрисы - лично познакомиться с публикой, которая встретила её искренними улыбками, аплодисментами и неподдельным восторгом. Тёплая атмосфера встречи и эмоциональный отклик зрителей, без сомнения, сделали этот визит особенным и запоминающимся.

Знакомство с Баку не ограничилось кинопремьерой. В рамках визита Мерьем Узерли побывала и в Центре Гейдара Алиева. Архитектура знаменитого культурного комплекса и представленные в нём экспозиции произвели на актрису яркое впечатление.

Интерес к фильму подогревало и долгожданное воссоединение на большом экране Халита Эргенча и Мерьем Узерли. Спустя 15 лет после того, как их экранный дуэт завоевал любовь миллионов зрителей в культовом сериале "Великолепный век", актёры вновь встретились в одной кинематографической истории — на этот раз в совершенно иной атмосфере и с новыми героями.

İmroz’da Bahar - это история о любви, утрате, надежде и способности начать жизнь заново. Писатель Ариф, оказавшийся в творческом кризисе, отправляется на остров Гёкчеада. Там он встречает Соню - женщину, пережившую тяжёлую утрату. Их неожиданное знакомство постепенно становится поворотным моментом в судьбах обоих, помогая героям вновь почувствовать душевное тепло и обрести веру в будущее.

Режиссёром и автором сценария выступил Озджан Альпер - известный турецкий кинематографист, чьи работы получили признание на международных кинофестивалях. Производством фильма занималась компания Sky Films, продюсером выступил Эмре Оскай.

С 5 ноября при поддержке Cinema Distribution фильм İmroz’da Bahar эксклюзивно представлен в прокате сети CineMastercard в Баку, Сумгаите и Гяндже.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!