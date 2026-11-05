Представитель ООН высоко оценил успехи Азербайджана в сфере госуслуг

БАКУ /Trend/ - Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам высоко оценивает постоянный вклад Азербайджана в укрепление потенциала правительств развивающихся стран, в частности в реализацию проекта по предоставлению государственных услуг по принципу "одного окна" на основе модели "ASAN xidmət".

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в четверг заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, выступая на международном мероприятии "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

Он отметил, что взаимосвязанные кризисы - от климатических потрясений и демографических изменений до экономической нестабильности и стремительного технологического развития - ставят государственные институты перед серьезными испытаниями.

"Граждане во всем мире предъявляют все более высокие требования в условиях растущей сложности задач и ограниченности ресурсов. Они ожидают, что представляющие их институты будут подотчетными, эффективными и заслуживающими доверия, а правительства будут не только решать возникающие кризисы, но и активно прогнозировать будущие риски и возможности.

Доклад ООН о целях в области устойчивого развития за 2026 год показывает, что достижение целей Повестки дня на период до 2030 года требует ускоренных действий во всех секторах. Предстоящий в 2027 году Саммит по ЦУР станет решающим моментом для каждого из нас, чтобы оценить достигнутые результаты, преодолеть препятствия и масштабировать успешные практики", - заявил он.

По его словам, государственные услуги занимают центральное место в реализации Целей устойчивого развития.

"Именно в сфере государственных услуг политические решения воплощаются в конкретные действия, влияющие на повседневную жизнь людей. Служба "ASAN xidmət" Азербайджана является одним из ключевых примеров этой деятельности и трансформации. Уделяя приоритетное внимание качеству услуг, доступности и инновациям, модель "ASAN" позволила по-новому определить подходы правительств к укреплению доверия и удовлетворению потребностей граждан.

Международное сообщество признало этот успех. В 2015 году в рамках вручения Премии ООН за государственную службу, а также в 2019 году, когда в Баку проходил Форум ООН по государственной службе, Азербайджан получил Специальную премию ООН за продвижение государственных услуг посредством внедрения цифрового правительства", - добавил Ли Цзюньхуа.

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

Саммит проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между Правительством Азербайджанской Республики и ООН. Организаторами мероприятия выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В мероприятии принимают участие около 200 человек, в том числе министры и высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.