Таможня Рази в Иране заняла III место в стране по объему ж/д грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2026 года) таможенный пункт Рази, расположенный в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, занял третье место в стране по объему грузоперевозок железнодорожным транспортом.

Как сообщает Таможенная администрация Ирана, об этом заявил начальник таможенного управления Рази Али Асгар Абдуллахи.

"Через таможню Рази по железной дороге было перевезено 800 тысяч тонн грузов. Таможни Серахс и Догарун заняли первое и второе места соответственно по объему железнодорожных грузоперевозок", - отметил он.

Абдуллахи сообщил, что за семь месяцев через таможню Рази проследовало 14 670 грузовых вагонов. Это более чем на 150 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года (21 марта - 22 октября 2025 года).

Представитель таможенной службы отметил, что наряду с грузовыми перевозками особое внимание уделяется пассажирскому железнодорожному сообщению через таможню Рази. По его словам, граждане Ирана и других стран проявляют интерес к использованию этой железнодорожной линии.

За семь месяцев через данный таможенный пункт по железной дороге проследовало 1,21 миллиона пассажиров, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Абдуллахи добавил, что приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что таможня Рази стала одним из важнейших пунктов пропуска пассажиров.

Согласно анализу Trend, основанному на данных Таможенной администрации Ирана, за шесть месяцев (21 марта - 22 сентября 2026 года) через таможенный пункт Рази проследовало 12 тысяч вагонов. За указанный период транзитом по железной дороге было перевезено 232 тысячи тонн грузов стоимостью 243 миллиона долларов. Кроме того, по этой железнодорожной линии проследовало 1,03 миллиона пассажиров.

Отметим, что в Иране используется солнечная хиджра - солнечный календарь. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года состоят из 31 дня каждый, следующие пять месяцев - из 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21-го, 22-го или 23-го числа соответствующих месяцев григорианского календаря.