Трамп связал падение фондовых рынков с результатами промежуточных выборов в США

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение котировок на основных фондовых рынках страны связано с результатами промежуточных выборов, в результате которых демократы могут получить контроль над Конгрессом.

Своими мыслями по этому поводу американский лидер поделился в публикации в социальной сети Truth Social.

«Фондовый рынок пережил один из худших дней в своей истории из-за результатов выборов. Очень грустно это видеть! Потребовалось много усилий, чтобы вывести нас на невиданный ранее уровень, и вот что произошло», — написал Трамп.

Отметим, что 3 ноября в США состоялись промежуточные выборы. В их рамках американцы избрали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. Кроме того, в 36 штатах прошли выборы губернаторов.

В среду и четверг наблюдалось значительное снижение котировок акций ряда ведущих американских компаний, а также компаний в нескольких других странах.