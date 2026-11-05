Халг Банк принял участие в акции по посадке деревьев

4 ноября сотрудники Халг Банка приняли участие в очередной акции по посадке деревьев, организованной в посёлке Мушфигабад.

Акция, посвященная 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, была реализована на основе «Меморандума о взаимопонимании», подписанного 13 марта 2023 года между Центральным банком Азербайджанской Республики, Министерством экологии и природных ресурсов, Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Ассоциацией рынков капитала Азербайджана и Ассоциацией финтеха Азербайджана. В рамках проекта, стартовавшего в 2023 году, предусмотрена ежегодная посадка 100 000 деревьев на протяжении 10 лет. Таким образом, к концу проекта планируется высадить в общей сложности 1 миллион деревьев.

Участие в акции является частью деятельности Халг Банка в области корпоративной социальной ответственности, направленной на защиту окружающей среды и поддержку принципов устойчивого развития.