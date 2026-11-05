Качество здания остается главным фактором долгосрочной стоимости брендированной недвижимости - эксперт ООН

БАКУ /Trend/ - Долгосрочная стоимость брендированной недвижимости должна основываться прежде всего на качестве самого здания, поскольку дополнительная ценность, обеспечиваемая известным брендом, не обязательно сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации объекта.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил член экспертной группы Инициативы ООН по качеству жизни Гай Перри в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

По его словам, при выборе брендированных резиденций необходимо учитывать, как будет поддерживаться актуальность их интерьеров с течением времени. Он отметил, что гостиницы обычно обновляют интерьеры примерно раз в 10 лет, и задался вопросом, распространяется ли такая практика на брендированные жилые объекты.

"Само здание должно выдерживать испытание временем. Для меня бренд может стать первоначальным преимуществом при запуске проекта, однако у меня есть опасения относительно его долгосрочной ценности. Речь идет об объектах, которыми владеют 10, 20 лет и даже дольше. Что останется от ценности бренда через 20 лет?

Например, стоимость объектов Sherry-Netherland и The Pierre, расположенных в Нью-Йорке, обусловлена в том числе их местоположением и известными брендами", - отметил он.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на высокие расходы, связанные с поддержанием уровня обслуживания и качества пятизвездочных отелей премиального класса.

По его мнению, при реализации подобных проектов девелоперам прежде всего необходимо обеспечивать высокое качество здания на этапе строительства.

"Бренд может обеспечить дополнительную ценность на определенный период времени, но я не уверен, что это преимущество будет сохраняться бесконечно.

Думаю, за пределами десятилетнего горизонта эту надбавку уже следует списывать", - добавил Гай Перри.