ФАО готова содействовать развитию рыболовства и аквакультуры в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) готова содействовать развитию устойчивого рыболовства и аквакультуры в Азербайджане и регионе, используя опыт и знания, накопленные в различных странах.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил заместитель регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Набиль Ганги на Первом азербайджанском региональном форуме по аквакультуре, проходящем в четверг в Баку.

Он отметил, что расширение полномочий Министерства сельского хозяйства в сфере рыболовства и аквакультуры создает дополнительные возможности для улучшения доступа отрасли к инвестициям, инновациям и механизмам поддержки.

По словам Н. Ганги, Государственная программа на 2026-2030 годы создает четкую основу для достижения этих целей, включая рыболовство и аквакультуру наряду с сельским хозяйством в число приоритетных направлений развития страны.

"Последняя оценка ФАО показывает, что в настоящее время аквакультура обеспечивает более половины мирового производства водных животных. Продукты питания водного происхождения являются ценным источником питательных веществ, а рыболовство и аквакультура обеспечивают средствами к существованию людей даже в районах, удаленных от побережья", - отметил он.

Представитель ФАО подчеркнул, что для мелких производителей и рыболовецких сообществ развитие должно означать стабильный доход, практические консультации и доступ к рынкам. Необходимо также расширять возможности женщин и молодежи для создания устойчивого бизнеса в местах их проживания.

"Развитие должно основываться на здоровой водной среде и научных данных. Важно обеспечить эффективное управление рыболовством в Каспийском море и внутренних водоемах Азербайджана, сохранение среды обитания и ответственное ведение аквакультурной деятельности. Более полная информация о здоровье водных животных, рациональном использовании водных ресурсов и климатических рисках должна служить ориентиром при принятии инвестиционных решений", - заявил Н. Ганги.

Он добавил, что между ФАО и Азербайджаном налажено сотрудничество по таким направлениям, как анализ отрасли, разработка дорожной карты в сфере рыболовства и обмен опытом с Турцией.

Посредством Региональной комиссии по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе страны могут обмениваться опытом и совместно работать над решением общих проблем.

Н. Ганги отметил, что сотрудничество на 2026-2030 годы предусматривает совершенствование консультативной и информационной поддержки производителей, обеспечение надежных систем безопасности пищевых продуктов, а также более эффективное использование водных и природных ресурсов.

Он выразил надежду, что благодаря следующему этапу Программы партнерства ФАО и Азербайджана сотрудничество в сфере устойчивого рыболовства и аквакультуры получит новый импульс.

Отметим, что в Баку проходит первый Азербайджанский региональный форум по аквакультуре, в котором принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев, руководители других подведомственных структур министерства, а также зарубежные гости.

Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве сельского хозяйства. Центр осуществляет деятельность в сфере организации и управления рыболовством и аквакультурой, воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов, их использования, охраны и контроля за ними.