Инвестиции в основной капитал в Азербайджане достигнут ₼28,4 млрд к 2030 г.

БАКУ /Trend/ - Объем инвестиций в основной капитал в Азербайджане, по прогнозам, составит 25 миллиардов 384,2 миллиона манатов в 2027 году и достигнет 28 миллиардов 404,3 миллиона манатов к 2030 году.

Эти данные отражены в проекте государственного бюджета на 2027 год.

Согласно документу, ожидается, что реальный рост инвестиций в основной капитал в 2027 году составит 2,4 процента. В 2028 году этот показатель прогнозируется на уровне 4,2 процента, в 2029 году - 1,9 процента, а в 2030 году - 0,2 процента. Таким образом, среднегодовой темп реального роста инвестиций в основной капитал в 2028-2030 годах, как ожидается, составит 2,1 процента.

Согласно прогнозам, основная часть инвестиций будет обеспечена за счет внутренних вложений. Так, в 2027 году объем внутренних инвестиций, как ожидается, составит 19 миллиардов 471,9 миллиона манатов, а иностранных - 5 миллиардов 912,3 миллиона манатов.

В последующие годы прогнозируется рост внутренних инвестиций и сокращение иностранных. Ожидается, что в 2028 году объем внутренних инвестиций достигнет 21 миллиарда 413,5 миллиона манатов, а иностранных - 5 миллиардов 489,4 миллиона манатов. В 2029 году эти показатели составят соответственно 22 миллиарда 940,5 миллиона и 4 миллиарда 962,6 миллиона манатов, а в 2030 году - 23 миллиарда 992,3 миллиона и 4 миллиарда 412 миллионов манатов.

Таким образом, в 2027-2030 годах объем внутренних инвестиций увеличится на 4 миллиарда 520,4 миллиона манатов, тогда как иностранных - сократится на 1 миллиард 500,3 миллиона манатов.

Что касается распределения инвестиций по отраслям, то в 2027 году на нефтегазовый сектор предусмотрено направить 7 миллиардов 933 миллиона манатов, а на остальные отрасли - 17 миллиардов 451,2 миллиона манатов.

Ожидается, что в 2028 году объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличится до 8 миллиардов 331,2 миллиона манатов, а в остальные отрасли составит 18 миллиардов 571,8 миллиона манатов. В 2029 году эти показатели прогнозируются на уровне 8 миллиардов 213,3 миллиона и 19 миллиардов 689,8 миллиона манатов соответственно, а в 2030 году - 7 миллиардов 503,2 миллиона и 20 миллиардов 901,1 миллиона манатов.

Таким образом, в 2027-2030 годах инвестиции в нефтегазовый сектор сократятся на 429,8 миллиона манатов, тогда как вложения в остальные отрасли увеличатся на 3 миллиарда 449,9 миллиона манатов. Это свидетельствует о прогнозируемом увеличении доли ненефтегазового сектора в общем объеме инвестиций.

В документе отмечается, что увеличению инвестиций в основной капитал будет способствовать привлечение средств в рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории, ускорение восстановительных и реконструкционных работ, стимулирование прямых иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор, а также расширение государственно-частного партнерства в инфраструктурных проектах.

Кроме того, в качестве ключевых факторов повышения инвестиционной активности определены повышение экономической эффективности капиталовложений государственных компаний, стимулирование частных инвестиций, укрепление посреднической функции банковско-финансового сектора и расширение государственной поддержки предпринимательства.