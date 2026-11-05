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В Азербайджане средний размер пенсии увеличится на 7,5%

Экономика Новость 5 ноября 2026 14:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане средний размер пенсии увеличится на 7,5%
Фото: Искусственный интеллект.
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Редактор Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2027 году средний размер ежемесячной трудовой пенсии в Азербайджане, по прогнозам, составит 639 манатов.

Об этом говорится в проекте закона «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год».

Согласно документу, средний размер ежемесячной пенсии увеличится примерно на 7,5% по сравнению с ожидаемым показателем 2026 года, составляющим 594,4 маната.

По прогнозам, в 2027 году общее число получателей трудовых пенсий в Азербайджане составит 1 миллион 103,32 тысячи человек.

Из них 718,39 тысячи человек будут получать пенсию по возрасту, 246,28 тысячи — по инвалидности, а 138,65 тысячи — в связи с потерей кормильца.

Отметим, что на выплату пенсий в 2027 году предусмотрено 8 миллиардов 669,43 миллиона манатов.

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