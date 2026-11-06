Экспорт продукции через таможни иранской провинции Меркези увеличился на 46%

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) экспорт продукции через таможни провинции Меркези, расположенной в центральной части Ирана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года) увеличился на 46% в стоимостном выражении и на 41% в весовом выражении.

Как сообщает Таможенная администрация Ирана, об этом заявил генеральный директор управления таможни провинции Меркези Рухолла Голами.

"За 7 месяцев через таможни провинции было экспортировано 1,47 миллиона тонн продукции на сумму 1,14 миллиарда долларов", – отметил он.

Представитель таможенной службы сообщил, что продукция экспортировалась в 72 страны через таможенные пункты городов Арак, Саве и Зандие провинции.

Голами добавил, что основу экспортируемой продукции составили углеводородная продукция, сжиженный нефтяной газ (LPG), авиационное топливо, резинотехнические изделия и продовольственные товары.

По словам Голами, за указанный период в страну было импортировано 190 тысяч тонн продукции. Импорт продукции увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Через таможни провинции преимущественно импортировалась продукция из ОАЭ, Китая, Катара, Турции и Ирака.

Согласно анализу Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, в предыдущем иранском году (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года) через таможни провинции Меркези было экспортировано 2,33 миллиона тонн продукции на сумму 1,62 миллиарда долларов. По сравнению с показателями 3-летней давности (21 марта 2023 года – 19 марта 2024 года) экспорт продукции увеличился на 37% в стоимостном выражении и на 23% в весовом выражении. За указанный период основными направлениями экспорта стали Афганистан – на 402 миллиона долларов, Ирак – на 364 миллиона долларов, Пакистан – на 308 миллионов долларов, Турция – на 198 миллионов долларов и ОАЭ – на 65 миллионов долларов.