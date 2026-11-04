В Азербайджане утверждены тарифы на интернет-услуги Госслужбы спецсвязи и инфобезопасности

БАКУ /Trend/ - Утверждены тарифы на интернет-услуги, оказываемые Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Соответствующее решение приняла коллегия Службы.

Согласно решению, ежемесячный тариф за каждый 1 Мбит/с в зависимости от пропускной способности канала при емкости до 100 Мбит/с установлен в размере 16 манатов, а при емкости от 100 Мбит/с до 1000 Мбит/с — 14 манатов.

При емкости канала от 1000 Мбит/с до 10 000 Мбит/с ежемесячный тариф за каждый 1 Мбит/с составляет 12 манатов, а от 10 000 Мбит/с до 100 000 Мбит/с — 10 манатов.