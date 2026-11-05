Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес

БАКУ /Trend/ - Заложившая основу для перехода к качественно новому этапу отношений государства и граждан, ASAN xidmət сегодня является не только передовым национальным опытом в сфере управления, но и уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему».

«Обмен этим опытом более чем с 50 странами и его успешное применение в различных государствах доказывают, что ASAN xidmət является эффективной институциональной моделью в организации государственных услуг», - отмечается в обращении.

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

Саммит проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между Правительством Азербайджанской Республики и ООН. Организаторами мероприятия выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В мероприятии принимают участие около 200 человек, в том числе министры и высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.