Фонд возрождения Карабаха планирует направить 500 млн манатов на поддержку бизнеса

БАКУ /Trend/ - Фонд возрождения Карабаха планирует инвестировать около 500 млн манатов в поддержку бизнеса в Карабахе в ближайшие 3-4 года.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

По его словам, фонд совместно с министерством экономики Азербайджана разрабатывает новую программу поддержки бизнеса.

Р.Гаджиев также отметил, что развитие рынка недвижимости является одним из ключевых факторов возрождения Карабаха и реализации программы «Великое возвращение».

По его словам, Карабахский регион следует рассматривать и как новый рынок с широкими возможностями для бизнеса в сфере недвижимости.

«Создание новых объектов недвижимости в регионе открывает возможности для внедрения новых стандартов, реализации современных проектов и применения передового опыта», - отметил Р. Гаджиев.