В Азербайджане объявлены победители конкурса книги комиксов "Мой герой", посвященного Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Дня Победы завершился конкурс национальной книги комиксов "Мой герой", организованный совместно министерством культуры Азербайджана и "Домом писателя", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Конкурс был объявлен в рамках реализации Концепции «Культура Азербайджана – 2040». Его участникам - молодым людям в возрасте от 14 до 17 лет - предлагалось создать в жанре графического повествования новый образ героя нашего времени.

Жюри рассмотрело 31 представленную на конкурс работу и определило трёх победителей.

Первое место заняла 16-летняя Захра Мамедова, студентка Художественного колледжа при Азербайджанской государственной академии художеств.

Второе место присуждено 14-летней бакинской школьнице Хадидже Ширин Дердиок, третье место занял её ровесник Амир Гусейнли.

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