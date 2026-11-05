В Азербайджане увеличится размер ряда социальных пособий

БАКУ /Trend/ - В 2027 году на выплату пособий за счет средств обязательного государственного социального страхования предусмотрено 280,63 миллиона манатов.

Об этом говорится в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год».

Согласно документу, эта сумма на 77,06 миллиона манатов, или 37,85 процента превышает утвержденный прогноз на 2026 год.

В следующем году указанные средства будут направлены на выплату следующих пособий:

пособие при рождении ребенка — 84 миллиона манатов;

пособие по беременности и родам — 77,34 миллиона манатов;

пособие по временной утрате трудоспособности — 47,38 миллиона манатов;

пособие на погребение — 50,5 миллиона манатов;

пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет — 21,39 миллиона манатов.

Согласно прогнозам, представленным в документе, в 2027 году пособие при рождении ребенка получат 56 004 человека. Размер выплаты на каждого ребенка составит 1 500 манатов.

Прогнозируется, что общее число получателей пособия на погребение составит 42 879 человек. Средний размер пособия на одного человека предусмотрен на уровне 700 манатов для застрахованных лиц и 1 200 манатов для пенсионеров.

Ожидается, что число получателей пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит 24 870 человек. Ежемесячный размер пособия на одного получателя предусмотрен в размере 100 манатов.

Прогнозируется, что число получателей пособия по временной утрате трудоспособности составит 37 538 человек. Среднее количество оплачиваемых дней в расчете на одного получателя составит 23,6 дня, а средний дневной заработок в расчете на один рабочий день — 53,50 маната.

Ожидается, что число получателей пособия по беременности и родам составит 19 599 человек. Среднее количество оплачиваемых дней в расчете на одного получателя прогнозируется на уровне 78 дней, а средний дневной заработок в расчете на один рабочий день — 50,57 маната.